“提起家来家有名”陕西地名文化宣传活动征集公告

地名是文化繁荣、文明变迁的重要见证和载体，它记录着历史的脉络、文化的传承、民族的融合、社会的发展，与当地的民风民俗、典故传说、宗教信仰、历史人物等也有着深奥精微的密切联系。
地名是望得见山的故土心，看得见水的思乡情，记得住乡愁的回家路。曾经的一首歌曲让人记住了“三十里铺”，或许你的家乡正需要你的故事来让大家了解它。
一、活动目的
陕西省民政厅联合西部网以“提起家来家有名”为主题，征集陕西地名故事，充分展示我省悠久灿烂的地名文化。
二、征集内容
本次活动设置“最古老地名”、“最形象地名”、“最传统地名”、“最诗意地名”、“最人文地名”、“最生态地名”、“最励志地名”、“最乡情地名”、“最生僻地名”、“最幽默地名”等10类地名。要求内容积极健康，不得捏造、抄袭和侵犯他人的著作权或肖像权。
1、“最古老地名”是指当地可追溯历史最久远，且历史脉络最清晰的地名，一般要以相关文献资料记载作为评选佐证；
2、“最形象地名”是指当地自然地理实体的名称和自然地理实体呈现的形态最契合、最传神的地名，一般要以社会公众和地名专家的意见作为评选佐证；
3、“最传统地名”是指当地最能体现民俗民风、生活习俗，且历史最悠久的地名，一般要以相关文献资料记载作为评选佐证；
4、“最诗意地名”是指当地最能体现诗情画意，且恰如其分地引用唐诗、宋词、元曲等经典文学作品的地名，一般要以相关文献资料记载作为评选佐证；
5、“最人文地名”是指当地与著名历史人物、宗教信仰、典故传说，关联最紧密且知名度、关注度最高的地名，一般要以相关文献资料记载作为评选佐证；
6、“最生态地名”是指当地最能体现生态保护理念，且名实最相符的地名，一般要以社会公众、地名专家意见和相关文献文件资料作为评选佐证；
7、“最励志地名”是指当地最能展现中华民族伟大复兴中国梦，最能彰显社会主义核心价值观的地名，一般要以社会公众和地名专家的意见作为评选佐证；
8、“最乡情地名”是指当地最能体现乡土人情，且为当地独有、外地鲜有的地名，一般要以社会公众和地名专家的意见作为评选佐证；
9、“最生僻地名”是指当地文字书写最生僻，且可溯历史最久远的地名，一般要以相关文献资料记载作为评选佐证；
10、“最幽默地名”是指当地最能体现民间智慧、寓意深刻、诙谐幽默，且表意高尚的地名，一般要以社会公众和地名专家的意见作为评选佐证。
三、作品要求
（一）范围：
本次征集仅限于陕西省境内地名，涵盖陆地水系，陆地地形，行政区域，群众自治组织，非行政区域，居民点，交通运输设施，水利、电力、通信设施，纪念地、旅游景点，建筑物，单位等实体名称。
（二）形式：
稿件征集以文字形式为主（最好另附图片，图片须注明来源），字数3000字以内，文档格式为doc、docx，图片格式为jpg。
（三）评选：
组织专业的评审团队，以认真严谨负责的态度对待每一份作品，最终按照投稿比例，为每类地名故事评选出1—3个优秀作品，在活动结束后颁发相应奖励。
四、征集时间
2018年2月8日—6月30日
五、报名方式
于6月30日之前，将作品和填写好的报名表一起发送到邮箱：tqjljym@163.com，邮件主题注明参评类别。
编辑： 李媛
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