2月8日下午，“提起家来家有名”——陕西地名文化宣传活动正式启动。

西部网讯(记者 李媛）2月8日下午，由陕西省民政厅联合西部网举办的“提起家来家有名”——陕西地名文化宣传活动在西安启动。记者了解到，即日起至6月30日，陕西省民政厅将面向全省征集10类地名故事，全省范围内寻找“最美地名”。

陕西省民政厅副厅长高巨会、陕西省委网信办副巡视员周珑、陕西省民政厅区划地名处处长康苏芳、西部网副总经理刘晓斌、陕西师范大学教授于赓哲等出席启动仪式。

地名是文化繁荣、文明变迁的重要见证和载体，它记录着历史的脉络、文化的传承、民族的融合、社会的发展；地名是望得见山的故土心，看得见水的思乡情，记得住乡愁的回家路。为了充分展示我省悠久灿烂的地名文化，陕西省民政厅联合西部网共同发起征集活动，从即日起至6月30日，在全省范围内征集“最古老地名”、“最形象地名”、“最传统地名”、“最诗意地名”、“最人文地名”、“最生态地名”、“最励志地名”、“最乡情地名”、“最生僻地名”、“最幽默地名”10类地名故事。

据介绍，本次征集仅限于陕西省境内地名，涵盖陆地水系，陆地地形，行政区域，群众自治组织，非行政区域，居民点，交通运输设施，水利、电力、通信设施，纪念地、旅游景点，建筑物，单位等实体名称。稿件征集以文字形式为主，图片另附并注明来源。要求内容积极健康，不得捏造、抄袭和侵犯他人的著作权或肖像权。 可通过陕西省民政厅各平台及省内重点媒体发布的征集公告下载报名表，于6月30日之前，将作品和填写好的报名表一起发送到指定邮箱（tqjljym@163.com），邮件主题注明参评类别。主办方将组织专业的评审团队，以认真严谨负责的态度对待每一份作品，最终按照投稿比例，为每类地名故事评选出1—3个优秀作品，在活动结束后颁发相应奖励。

记者了解到，春节临近，即日起至3月5日，陕西省民政厅联合西部网举办的“春节‘家’话”活动也同时启动，面向全省征集包括文字、图片、微视频等表现形式在内的家乡地名故事作品。作品发送到指定邮箱（tqjljym@163.com），邮件主题注明“作者姓名+地名”。主办方将在3月5日至8日组织专业评审团队评选出最佳摄影、最佳文字、最佳微视频三类奖项，每类奖项设置三名获奖者，在“春节‘家’话”活动结束后颁发相应奖励。

于赓哲说，乡土地名承载着民族精神文化，是民众集体历史记忆的重要组成部分，地名的变化能反映出历史的变化，也能促进经济或者政治的发展。“宣传地名活动能在一定程度上唤起人们对历史的回忆，也能勾起人们对乡愁的记忆，非常有意义，也说明我省对传统文化和民族记忆越来越重视。”于赓哲表示，陕西历史悠久，是全国最有资格谈地名历史文化的省份之一，有很多地名都让大家魂牵梦绕，作为陕西人更应该知道地名是怎么来的。

“提起家来家有名”陕西地名文化宣传活动征集公告

“春节‘家’话”活动征集公告

点此下载报名表