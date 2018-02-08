西安“最复杂十字”红绿灯调整 人车不再“抢绿灯”

以前绿灯时车辆和行人混行，左转车辆和右转车辆容易和路人“打架”。

西部网讯（记者 刘望）问你一句“西安红绿灯最复杂的十字在哪里”你可能不知道，但当你走到西华门—北大街十字路中央时，你一定会晕菜，因为这里的红绿灯相位多达8个，而且常常会出现人和车抢绿灯的情况发生。

西华门—北大街十字位于西安市中轴线，北接北大街十字，周边有交大二附院、西北医院等大型医疗机构，东邻陕西省人民政府所在地新城广场，西连游客聚集地北院门回民街，南通西安市重点旅游景点钟鼓楼。交叉口周边人流量车流量较大，交通需求旺盛秩序混乱，人车冲突严重，车辆延误较大。

信号灯调整后，横穿马路的行人与左右转车辆错开时间，安全通过。

近期，西安交警对西华门十字的信号灯进行了调整，分相位控制交叉口车流和行人，保障行人安全过马路，不和拐弯车辆“打架”，提高车辆通行效益。经实地调研，信号灯调整后，十字路口不仅没有出现拥堵，通行效率反而得到提高，每个灯时东入口提升了9%，北入口提升了12%，西入口提升了11%，南入口提升了11%。

信号灯调整后，横穿马路的行人与左右转车辆错开时间，安全通过。

除此之外，横穿马路的人群和右转车辆的冲突减少，行人过街的安全性得到了保障，降低了事故率，从硬件设施上提升了“车让人”的效果。驾驶员行驶至此，只需按照信号灯和交警指挥通过即可。

编辑： 刘望