西安将拆除高速沿线立柱式户外广告 今年9月底前完成
时间：2018-02-08 13:36:11
来源：西部网-陕西新闻网
作者：刘望
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西安将拆除高速沿线立柱式户外广告 今年9月底前完成
西安市政府办公厅日前下发文件，将对西安市管理区域的绕城高速和其他市辖区内高速公路沿线、泾河渭河河道和普通公路沿线的立柱式户外广告。进行拆除。
城市管理部门对违规设立的广告进行拆除。
西部网讯（记者 刘望）西安市政府办公厅日前下发文件，将对西安市管理区域的绕城高速和其他市辖区内高速公路沿线、泾河渭河河道和普通公路沿线的立柱式户外广告进行拆除。
文件要求，2月15日前完成曲江收费站至河池寨收费站之间绕城高速公路控制范围内户外广告的拆除工作。4月30日前，完成其余绕城高速公路两侧、两条机场高速公路控制范围内户外广告和渭河泾河河道内户外广告的拆除工作。9月30日之前完成绕城高速以外其他高速公路控制范围内西安市管理区域内户外广告的拆除工作。
文件要求，要按照时限对户外广告逐一拆除，不得选择性拆除，确保拆除工作无遗漏。未经陕西省交通管理部门审批擅自设置的户外广告，设置单位或个人应于2月15日前自行拆除，未按规定限时拆除的，相关部门将组织强制拆除，并依据规定给予相应处罚。
据记者了解，曲江新区已于2月6日下午将绕城高速曲江收费站附近最后一处大型双层三角状单立柱广告牌拆除，曲江新区提前完成全市绕城高速沿线全部25块单立柱广告牌拆除任务。高新区也已于月初对任务内的6处广告牌进行了拆除。
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刘望
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教育叶品向记者展示了自己的“第二课堂成绩单”，从幼儿故事创编大赛到钢琴六级，从动漫设计大赛到“青春飞扬”舞蹈大赛，佳绩频频。02-07
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教育“有空来家里玩儿”这句话已经不再流行了，90%的80后和70后一般都不会邀请朋友到家里聚会，家已经不再被他们定义为社交场所。02-07
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数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
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数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产客厅与卧室之间原本有一面墙，而Kelly毅然决然地将这面墙打掉，从而使客厅与卧室完全连通，整个空间在视觉上瞬间放大了不少。02-07
房产客厅，面积小，但是把阳台内包进来，让整个客厅更富有延展性，视觉上看起来很敞亮。02-06
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
房产这间套房高踞于纽约曼哈顿市中心一座由建筑师rafael vinoly设计的96层高的摩天大楼中，其第92层的高度远远高出城市天际线1244英尺。01-31
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
房产次卧空间相对较小，设计上仍以简约为主，用木板打造电视墙，与客厅中的电视背景墙如出一辙。01-23
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汽车而从车尾来看，该车尾部造型比较饱满，贯穿式的尾灯设计也与雷诺旗下新车有异曲同工之妙。02-08
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汽车作为瑞虎家族的新成员，瑞虎8是奇瑞汽车在全球130万瑞虎用户深度体验的基础上，全新开发的首款5/7座SUV。02-07
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