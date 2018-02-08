西安将拆除高速沿线立柱式户外广告 今年9月底前完成

城市管理部门对违规设立的广告进行拆除。

西部网讯（记者 刘望）西安市政府办公厅日前下发文件，将对西安市管理区域的绕城高速和其他市辖区内高速公路沿线、泾河渭河河道和普通公路沿线的立柱式户外广告进行拆除。

文件要求，2月15日前完成曲江收费站至河池寨收费站之间绕城高速公路控制范围内户外广告的拆除工作。4月30日前，完成其余绕城高速公路两侧、两条机场高速公路控制范围内户外广告和渭河泾河河道内户外广告的拆除工作。9月30日之前完成绕城高速以外其他高速公路控制范围内西安市管理区域内户外广告的拆除工作。

文件要求，要按照时限对户外广告逐一拆除，不得选择性拆除，确保拆除工作无遗漏。未经陕西省交通管理部门审批擅自设置的户外广告，设置单位或个人应于2月15日前自行拆除，未按规定限时拆除的，相关部门将组织强制拆除，并依据规定给予相应处罚。

据记者了解，曲江新区已于2月6日下午将绕城高速曲江收费站附近最后一处大型双层三角状单立柱广告牌拆除，曲江新区提前完成全市绕城高速沿线全部25块单立柱广告牌拆除任务。高新区也已于月初对任务内的6处广告牌进行了拆除。

编辑： 刘望