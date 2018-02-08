秦知道丨42页的《关中平原城市群规划》 我们提炼出了这些干货

关中平原城市群规划范围图。

2月7日下午，国家发改委全文公布了《关中平原城市群发展规划》（以下简称《规划》），这份42页2万多字的《规划》“干货”满满，九大章节的规划内容全面关系到关中平原城市群2017—2035年的发展。

正式对外公布的关中平原城市群规划范围包括陕西省西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南5个市、杨凌农业高新技术产业示范区及商洛市的商州区、洛南县、丹凤县、柞水县，以及山西运城、临汾，甘肃天水、平凉等地共687个建制镇。

关中平原城市群的国土面积10.71万平方公里，2016年末常住人口3863万人，地区生产总值1.59万亿元，分别占全国的1.12%、2.79%和2.14%。

陕西头条《秦知道》对2万余字全文进行梳理，将《规划》亮点和大家关心的热点逐一整理呈现。

建设具有国际影响力的国家级城市群

目前，西安已发展为西北地区唯一的特大城市，核心引领作用不断增强，关中平原城市群承担着全面创新改革试验、自主创新示范、军民深度融合发展等国家重大改革创新任务。

《规划》明确，关中平原城市群将以建设具有国际影响力的国家级城市群为目标，以创新驱动发展、军民融合发展为动力，以延续中华文脉、体现中国元素的风貌塑造为特色，打造内陆改革开放新高地，充分发挥关中平原城市群对西北地区发展的核心引领作用和我国向西开放的战略支撑作用。

在战略定位上，《规划》确定了关中平原城市群围绕建设具有国际影响力的国家级城市群、内陆改革开放新高地，加快在向西开放的战略支点、引领西北地区发展的重要增长极、以军民融合为特色的国家创新高地、传承中华文化的世界级旅游目的地、内陆生态文明建设先行区等5大定位上实现突破。

关中平原城市群主体功能区拼图。

2035年西安国家中心城市全面建成 打造成西部地区多个重要中心

《规划》提出，到2035年，关中平原城市群质量得到实质性提升，建成经济充满活力、生活品质优良、生态环境优美、彰显中华文化、具有国际影响力的国家级城市群。

也就是说，到2035年，西安国家中心城市和功能完备的城镇体系将全面建成，关中平原城市群创新型产业体系和基础设施支撑体系日趋健全，对内对外开放新格局有效构建，一体化发展体制机制也将不断完善。

值得注意的是，《规划》在对西安国家中心城市建设的战略定位上除了“提升维护西北繁荣稳定的战略功能”外，特别明确了要把西安打造成为“西部地区重要的经济中心、对外交往中心、丝路科创中心、丝路文化高地、内陆开放高地、国家综合交通枢纽”，“建成具有历史文化特色的国际化大都市”。

关中平原城市群空间格局图。

构建“一圈一轴三带”的空间格局 将启动西咸一体化行政区划调整程序

《规划》提出，将强化西安服务辐射功能，加快培育发展轴带和增长极点，构建“一圈一轴三带”的总体格局，提高空间发展凝聚力。

“一圈”指由西安、咸阳主城区及西咸新区为主组成的大西安都市圈。加快功能布局优化与疏解，增强主城区科技研发、金融服务、文化旅游、国际交往等核心功能，完善阎良、临潼、兴平等外围组团功能。

值得注意的是，《规划》明确表示将推动西安—咸阳一体化发展，按程序合理调整行政区划，打造带动西北、服务国家“一带一路”建设、具有国际影响力的现代化都市圈。

“一轴”即沿陇海铁路和连霍高速的主轴线，将强化西安的综合枢纽地位和辐射带动作用，增强宝鸡、渭南、杨凌、天水等重要节点的人口和产业集聚能力，加强城市分工协作，形成现代化的产业带和城镇集聚带，连接东西部地区，进一步提升城市群的陆海双向开放水平，强化对新亚欧大陆桥国际经济走廊的战略支撑作用。

“三带”，则涵盖包茂发展带、京昆发展带、福银发展带。将促进铜川融入大西安都市圈，带动延安、榆林、汉中、安康等地发展，推动节点城市和沿线中小城市支撑作用，形成对接京津冀地区的新发展带，并将推动平凉—庆阳、彬县—长武—旬邑一体化发展，引导商洛等节点城市绿色发展，形成对接长江经济带、连接辐射宁夏的新发展带。

关中平原城市群开放格局示意图。

支持西安设立外国领事机构 打造丝路经济带规模最大的国际物流枢纽

在全面提升对外开放水平方面，《规划》提出，关中平原城市群将依托航线联通、铁路贯通、公路畅通的综合交通网络，强化向西向北开放合作，打造新亚欧大陆桥和中蒙俄经济走廊衔接互动的重要平台。

以陆桥通道为主轴，建设东西双向国际贸易大通道。密切与京津冀、长三角地区的综合交通联系，完善东向出海大通道。畅通连接成渝、珠三角、北部湾等城市群交通物流网络，形成南向国际贸易大通道。

此外，国家还提出支持在西安设立外国领事机构，鼓励支持有条件的企业“走出去”，积极承接国际高端产业转移，搭建教育国际合作平台，推动地区对外交往和各领域合作，共同打造“一带一路”旅游文化黄金走廊和世界一流旅游目的地。

在深化经济交流合作方面，《规划》支持杨凌农业高新技术产业示范区与中亚国家联合建设旱作农业技术研发中心、技术推广示范基地和合作园区，开展“一带一路”现代农业国际合作。

陕西头条《秦知道》注意到，《规划》除了明确要完善关中平原城市群国际内陆港和航空港功能，加密重要客源国的国际航线之外，还提出要把关中平原城市群打造成为丝绸之路经济带规模最大、功能最全、效率最优的国际物流枢纽。

关中平原城市群交通网规划示意图。

将西安打造成为国际性综合交通枢纽 适时启动新一轮城市轨道交通建设规划

在基础设施互联互通方面，《规划》提出将构建城市群对外运输大通道。以高速铁路、普速铁路、国家高速公路为骨干，加快构建“四纵四横”的对外运输大通道。推进银川—西安、西安—十堰、西安—重庆等高速铁路建设，形成覆盖广泛、辐射周边的铁路网，进一步增强连通西南西北地区的运输能力。

其中，还将重点推进西安北—咸阳机场、西安—韩城等城际铁路建设，加快推进单中心放射状公路网格局向多节点网络化格局转变。

陕西头条《秦知道》发现，未来还将以西安咸阳国际机场、西安北客站和西安国际港务区为依托，加快将西安打造成为以服务丝绸之路经济带为重点，具有更大辐射范围和集聚能力的国际性综合交通枢纽。

除此之外，《规划》还提出将积极建设宝鸡全国性综合交通枢纽，推进渭南、商洛、运城、临汾、天水、平凉等一批区域性交通枢纽建设。积极推进西安咸阳机场国际航空枢纽建设，启动宝鸡、天水、平凉、华山等民用支线机场项目前期工作，推进一批通用机场建设。

《规划》也提到了未来的具体重点建设工程，涉及实施西安咸阳国际机场三期扩建工程，增建跑道，扩建航站楼和站坪，完善配套服务设施，主动引入公路、高速铁路、城铁、地铁等交通方式；推进宝鸡、天水、平凉等支线机场项目前期工作，力争形成“干支结合”的机场体系。

特别需要注意的是，《规划》明确了将要完善西安地铁线网，适时启动新一轮城市轨道交通建设规划研究。也就是说在目前的基础上，大西安新一轮的地铁规划建设高潮即将到来。

设区市实现光纤网络全覆盖 在线医疗实现便利报销

《规划》提出将建设城市群信息服务平台和智慧城市群，加快建设西安国家级互联网骨干直联点、下一代互联网示范城市，积极推进中国—中亚跨境陆缆建设，为丝绸之路经济带建设提供综合信息服务。

此外，还将构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，推动西安、宝鸡、渭南、咸阳、临汾、运城、天水等设区城市率先实现光纤网络全覆盖，建设“云网端”新基础设施以及一批政务数据中心和基于云计算的创新服务公共平台。

到2020年，关中平原城市群范围内的农村地区普遍提供100兆比特/秒以上接入服务能力，城镇地区提供1000兆比特/秒以上接入服务能力；互联网全面实现互联网协议第6版（IPv6）升级改造；完善无线网络，实现4G网络覆盖城乡，适时开展5G商用，鼓励和支持为公众提供免费WiFi网络接入服务。

而建设医疗信息共享服务平台，将逐步建立跨医院的医疗数据共享交换标准体系，积极利用移动互联网提供在线预约诊疗、划价缴费、诊疗报告查询等便捷服务，方便就医及医疗报销。（张澍田）

编辑： 钟莹