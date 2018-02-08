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一图盘点：陕西各地“黑暗料理”

时间：2018-02-08 10:45:56  来源：西部网-陕西新闻网  作者：蔡菲菲

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一图盘点：陕西各地“黑暗料理”

快过年了，小伙伴们又开始晒自己家乡的美食。但有些食物，往往是本地人爱到要死，外地朋友头一次吃却完全吓呆，根本就不敢下嘴！

快过年了，小伙伴们又开始晒自己家乡的美食。但有些食物，往往是本地人爱到要死，外地朋友头一次吃却完全吓呆，根本就不敢下嘴！今天小编就带大家盘点一下，陕南、关中、陕北都有哪些“黑暗料理”？

 

编辑： 蔡菲菲

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