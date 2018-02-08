一图盘点：陕西各地“黑暗料理”

快过年了，小伙伴们又开始晒自己家乡的美食。但有些食物，往往是本地人爱到要死，外地朋友头一次吃却完全吓呆，根本就不敢下嘴！今天小编就带大家盘点一下，陕南、关中、陕北都有哪些“黑暗料理”？
编辑： 蔡菲菲
娱乐陈伟霆可算是一个调皮boy，才换上白银紫色头发没多久的他，又染成了蓝色，造型多变，陈伟霆还主动秀出自己扎着小揪揪的照片，帅酷比剪刀手。02-08
娱乐放眼欧美成熟的影视市场，最具号召力的都是那些光芒四射的中生代演员，如果说我们的市场和观众正在逐步走向成熟，那大叔们的春天可能才刚刚开始。02-08
娱乐2月7日上午，张钧甯一身全黑LOOK加上长腿惹眼现身上海机场,受邀前往纽约观看2018秋冬女装秀。”02-08
娱乐昨日，王俊凯现身某代言活动，一身黑色造型帅气亮相，修身的衬衫胸前一朵精致玫瑰独具魅力，举手投足间彰显成熟魅力。”02-08
娱乐同时，由海清搭档张译、黄景瑜、杜江主演的现代化海军题材电影《红海行动》，也远赴非洲摩洛哥取景拍摄。02-08
娱乐郑爽离开某酒店。郑爽穿着土黄色外套，右眼贴着纱布和工作人员下楼聊着什么，郑爽妈妈走在前面先行一步。02-07
娱乐当地时间2018年2月6日，美国纽约，“贝嫂”维多利亚·贝克汉姆（ Victoria Beckham）出街购物。02-07
娱乐张歆艺一脸素颜，趴在袁弘背上，调皮的在袁弘头上扎小辫，而袁弘愤怒中透露出溺爱的表情，夫妻二人还对镜搞怪，大秀恩爱。02-07
娱乐2月6日凌晨，周杰伦在其个人社交账号上晒了一张照片，乍一看以为是条鱼，但细心观察后发现鱼的脸竟然是是周杰伦本人。02-07
娱乐中国戏曲是以表演为核心的一门综合艺术。这门艺术里汇聚了歌唱、舞蹈、音乐、滑稽、武术、杂技等中国古代多类成熟的演艺内容。02-07
娱乐一脸酷帅的表情，菱角分明，瘦成了尖下巴，而助理却笑得花枝烂颤，将头歪过去靠在周杰伦身上，和周董耍酷的画面格格不入。02-06
娱乐感动不一定流泪，感情还一样率真。我的岁月，如影随心……”照片中，六人亲密搂肩露出灿笑，满满的少女感。02-06