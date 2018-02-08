永寿：多业并举实施产业扶贫 帮助群众“借船出海”

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王伟民 王建）咸阳永寿县是国家扶贫重点县，全县共有建档立卡贫困户近五万人，为了帮助这些群众能够早日脱贫，永寿县大力推行“支部+合作社+贫困户”的产业扶贫模式，在全县范围内形成了以生猪养殖和苹果种植两项产业为主，其他牛、羊、中药材等种养殖多项产业并举的格局，让贫困群众通过入园务工、产业托管、入股分红等多种方式实现增收。

家住永寿县翟家山村的师海战今年32岁，在当地，和他年龄差不多的，大都选择了外出打工挣钱，师海战虽然也有水电修理的手艺，但因为家庭的缘故却无法外出。

永寿县马坊镇翟家山村村民师海战：“现在离不开家，家里有年迈的父亲，还有媳妇、娃，娃也小，娃上学也非常困难，屋里的农活啊庄稼啊，孩子也小，也就走不开，到外面打工心里也不踏实。”

师海战全家上下五口人，都靠他一个人养活，他也曾几次尝试外出打工，可没干几天，要么家中有事，要么孩子生病，加上妻子的身体也不好，他就只能回来，可回来以后，仅靠几亩土地，一家人的生计就成了问题。

永寿县马坊镇翟家山村村民师海战：“回到家没挣钱非常难，也是个苦恼。”

2015年底，翟家山村成立了一家养猪专业合作社，优先录用村里的贫困户，而村里的年轻人大都嫌脏怕累，看不上养猪的活，师海战第一个报名到合作社上班。

永寿县马坊镇翟家山村村民师海战：“在这就是平时喂个猪，搞个维修，是哪忙往哪走。”

记者：“收入呢？”

师海战：“收入还可以，一月3500元，人心里踏实，挣多挣少人踏实，屋里有啥情况照顾起来很方便。”

一边在养猪合作社上班，另一边还在家里养了几只羊、种了两亩西瓜，按照师海战的计划，脱贫应该没问题，可要想真正过上富裕的日子还远远不够，在养猪场工作的这两年，师海战也动过自己养猪的念头。

永寿县马坊镇翟家山村村民师海战：“前期投入也挺大的，想和温氏集团合作的话，这一个猪舍也得四五十万元投资，你想我哪来那么多的钱投资，我就是想以后当地政府帮忙啥的，贷个款，我肯定也想自己弄一个，肯定比打工强得多。”

永寿县是我省的生猪养殖大县，2017年全县生猪存栏33.4万头，近年来，由于家庭式散养生猪一方面污染大，另一方面单家独户抵御风险的能力差，政府逐渐引导群众变散养为规模化养殖。师海战所说的温氏集团就是广东一家创建30多年的现代大型畜牧企业，2013年开始和永寿县合作，在当地创建了大型商品肉猪生产基地。

永寿县毅恒种养专业合作社理事长刘振祥：“温氏模式建猪舍，一栋补助五万块钱，建猪舍是按温氏的图纸来建，然后跟温氏集团签订合同以后，温氏集团给我们提供猪苗，技术、药、饲料，然后签订回收合同，养到一定程度他们来回收。”

师海战工作的这家合作社，就属于温氏养猪模式，一个猪舍大约能养500头生猪，前期大约需要投入五十万元，用这种模式发展生猪养殖，对经营户来说最大的好处就是有保障。

永寿县毅恒种养专业合作社理事长刘振祥：“保障就是风险小，因为资金风险小再一个投资的比较小。”

而像师海战这样的贫困户，就算只建一栋猪舍，投资50万元，对他们家来说也是遥不可及。那么，如何才能帮助这些贫困群众也能发展养猪产业呢？

永寿县马坊镇渡马便民服务中心副主任周彦峰：“未来这种模式是这样，然后我们已经在一些村马上就要建立这个，贫困户自己，给贫困户自己要办养猪合作社，贫困户就是十户，每户贷款2到5万元，一个猪舍现在建起来需要大概50万元，我们准备村上先带头建六栋，贫困户到建下的新猪场就可以打工。再一个他有能力但是前面没有资金的这些人，自己有能力没有资金这些人，就可以参与管理这种形式，后面自己可以把这个产业做强做大。”

这样一来，一旦条件允许，师海战就可以通过政府的协调与其他贫困户一起合作，共同解决前期资金的难题，而对那些自身没有能力发展养猪产业的贫困户，永寿县则采取让他们通过扶贫资金入股的方式，每户每年可以分红800元。

永寿县马坊镇镇长刘新锋：“现在作为全镇的现状是，现在生猪养殖已经达到全县的近一半，现在全镇有标准化猪舍已经达到了123栋，生猪养殖这块涉及的大概有20个合作社，带动贫困户下来就是近600户。”

师海战想通过在合作社养猪，为自己谋划出一条产业致富路，而对于家住店头镇西庄子村的贫困户刘拴成来说，他加入到当地的苹果合作社，则是想通过合作社来减轻自己干活的压力。刘拴成今年62岁，因为腿部患病，自己经营果园非常吃力，2017年，他把家里的三亩果园托管到了村里的合作社，反过来，他又可以根据自己的身体状况到合作社打工。

永寿县店头镇西庄子村村民刘拴成：“你自己来务这个园子，你一年起码要打七八回药，要摘花要套袋，你务不过来还要叫零工，你给合作社一托管，你就是纯利润。”

店头镇的主导产业就是苹果，像刘拴成这样的贫困户种苹果，由于能力、精力受限，常常忙不过来，如今把果园托管到村里的合作社，一亩果园每年可以分红一千五百多元，再加上平时的务工收入，刘拴成家2017年就收入了三万多元。而通过这种方式把贫困户的果园吸纳到合作社，对于合作社而言，能实现规模化经营。

永寿县靖鑫种养农民专业合作社理事长王红军：“你像合作社我可以进行土地规模化经营，规模化经营的好处从生产资料、生产成本能降低，比单家独户操作能好一点，像生产资料我就能省一部分钱，省一部分钱，我可以让利于贫困户。”

记者了解到，目前在永寿县，发展产业，采用最多的就是“合作社+贫困户”的模式，截止2017年底，永寿县共发展农民专业合作社347家，家庭农场累计达到了76家。截至目前，永寿县共扶持产业发展贫困户4133户13460人。其中：种植业2406户7940人，主要包括苹果、核桃、花椒、中药材、西瓜等；养殖业1727户5520人，主要包括生猪、肉羊、肉牛等，2017年, 全县完成脱贫1160户4569人。

产业扶贫，最关键的就是因地制宜、因户施策，根据每个贫困家庭的不同特点做到对症下药，作为政府扶贫部门，摘掉贫困群众头上“穷帽”的同时，更要努力去掉群众心头的“穷帽”，要做到这一点，就要选准项目，找对办法，把扶贫工作真正扶到点上、扶在根上。

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编辑： 辛超