7日29条留言有回复：捕杀洛河野生鱼类 8人被查处

网友发帖举报洛南县洛河灵口段非法捕杀野生鱼类。

西部网讯 洛南县洛河灵口段非法捕杀野生鱼类、宝鸡美伦小区路渣土车横行、鄠邑区玉蝉镇三旗村交通事故频发……2月7日，洛南县水务局、宝鸡市政府办、鄠邑区交警大队等13个党政相关单位回复了29条西部网网友留言。

洛南县洛河灵口段非法捕杀野生鱼类

洛南县水务局：查处教育违法人员8人

2017年12月12日，网友“我爱洛河”反映：12月9日，我经过洛南县灵口镇，眼见数十里洛河河段死鱼遍布，沿途村民蜂拥捕捞，经询问当地村民得知，入冬以来洛河中数有撒药屠鱼的情况，12月8日晚，在洛河灵口段又有人投药，致使从罗源至庙湾村几十里河段鱼尸遍布。希望各级相关部门及领导能引起重视，尽快制定挽救措施，保护洛河上游水生野生动物资源，造福子孙后代。

洛南县水务局回复：2017年12月19日,我局组织洛南县灵口大鲵保护区管理处、渔政站、会同县环保局执法大队、灵口镇派出所沿洛河罗源至庙湾村段河道检查不法分子的活动痕迹及遗留药品等，并深入两岸村庄询问12月8日晚在洛河周边是否发现可疑人员及车辆。

12月19日至30日执法人员沿洛河上游到灵口段日夜巡查,收缴电捕鱼器6台套，非法网具9张，橡皮筏1副，放生野生鱼类20余斤，查处教育违法人员8人次，有效地遏制了破坏水生野生动物资源的违法行为。

宝鸡大庆路路口摊贩占道经营

宝鸡市：占道经营摊贩被取缔

2017年12月26日，网友“似水流年”反映：大庆路恒源酒店与油饲路十字路口南面去河堤的路口，最近人行横道上出现几个占道摊贩搭建的小房子，造成出行不便，请问有部门管管这些乱象吗？

宝鸡市人民政府办公室回复：经查，金台区大庆路油饲路路口确有占道经营摊贩，为2家早餐摊贩和3个蔬菜水果摊贩。网友反映的“占道搭建小房子”，实为摊贩占道搭建的帐篷。对此，金台区执法大队立即对上述占道经营摊贩及帐篷进行了取缔，并对油饲路路口两侧流动商贩进行了规范清理。

编辑： 辛超