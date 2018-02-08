50人荣获2017“陕西好青年”称号 七类青年可参评

西部网讯（记者 鄢山宇）2月7日，经过十个月的评选，2017“陕西好青年”结果出炉，韩秀平等50名青年荣获“陕西好青年”称号，中国电建西北院环境与景观所等3个集体同获“陕西好青年集体” 称号。
2017年4月，团省委、省青联联合省委宣传部等多家单位启动了2017“‘中国梦·青年志’——寻找身边的好青年 ”活动。经过季度分评、网络众评、年底总评的形式，从全省近300名候选人中，评选出七大类具有时代特征、传递青春正能量的青年及集体典型。
2月7日下午，2017年“寻找身边的陕西好青年”颁奖典礼暨2018年“寻找身边好青年”启动仪式在咸阳市市民文化中心举办。此次颁奖典礼全程由好青年自编自导自演，以2017年度陕西青年典型人物事迹为主线，穿插人物短片、原创节目、主题曲《好青年之歌》发布等环节，全面展示当代陕西青年的品质、精神。
记者了解到，2018年，“寻找身边好青年”评选活动将继续在全省范围内开展。只要你属于18至40周岁陕西籍或在陕居住（工作）的外省籍的优秀青年和青年集体成员，那么就可以通过团组织推荐、社会组织和媒体单位举荐以及个人自荐的方式参与其中。广大网友可以通过团省委官方微博“三秦青年”和官方微信“共青团陕西省委员会”了解详情。
“‘中国梦·青年志’——寻找身边的陕西好青年”活动从2013年开始至今已成功举办了五届，累计评选出300名陕西好青年和20个好青年集体，他们当中有1人入选党的十九大代表并荣获全国劳模荣誉称号，有60余名陕西好青年另获得省级以上荣誉称号，有30余名陕西好青年获得各类专利200余项。
编辑： 张娟
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