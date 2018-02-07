陕A小车可微信扫码交罚款 用时十秒省时省力

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张刚）节前，很多车主都在扎堆销除车辆违章，缴纳罚款，而现在西安交警推出的微信扫码功能，可以让您省时更省力。

今天（2月7日）中午，党先生来到西安交警莲湖大队的违法处理大厅。他通过自助方式处理了单位车辆的违法记录后，最后一步就是缴费了。而在之前，党先生表示缴纳交通罚款专门要跑一趟银行，还要看银行的缴费系统是否正常再排队，费时费力，不过现在有了新方式。

莲湖大队民警：“有更便捷的方式。”

莲湖大队民警所说的便捷交费方式，其实就是西安交警刚推出不久的微信扫码支付。党先生在民警的指导下，发现其实很简单，第一步使用手机微信“扫一扫”功能扫描二维码，第二步输入车牌号或者裁决书编号，第三步点击确认完成支付。

党先生：“用时十秒。”

三条违法记录用时十秒，党先生说确实方便。

记者了解到，除了微信交款，还有另外两种缴纳方式，去银行缴纳以及在交警部门的违法处理大厅用Pos机缴纳罚款。





编辑： 张娟