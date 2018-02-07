记者调查|下班时间未到 办公室已“人去楼空”

西安市翠华路上的西安市雁塔区卫生和计划生育局办公楼里的工作人员已陆续离开了工作岗位。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）中午11点50分，距离法定的下班时间还有十分钟，位于西安市翠华路上的西安市雁塔区卫生和计划生育局办公楼里的工作人员已陆续离开了工作岗位，这可苦了这会前来办事的群众。

工作人员：“都去打饭了，快下班了，要不你等一会儿。”

到11点55分时，不少工作人员已经步行走出了单位大院，楼梯口端着饭碗的工作人员也是不时出入。院子里负责办理健康证的窗口此刻也关了窗，一旁的合疗大厅，此时只留了一位工作人员，但其直言已经下班了。

工作人员：“我们负责合疗的工作人员已经下班了，你要不到下午两点再来。”

编辑： 张娟