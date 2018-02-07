老人去银行存钱被忽悠买巨额保单，保险期竟到105岁。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 朱经纬 赵越）家住西安辛家庙附近的高阿姨，因为一份价值十八万元的保险合同，最近一个星期是吃不下饭也睡不好。而这份合同，和高阿姨三年前一次去浦发银行存钱的经历有关。

高阿姨：“我当时拿着钱去浦发银行存钱，工作人员说这个利率高，让我在一进门的那个柜台办。”

在工作人员的指导下，高阿姨把要存的钱买成了保险，2年后如期拿回了保费和分红。

高阿姨：“取钱的时候，工作人员说你有这么多钱，这有高利率的你可以办。我想着第一次都好着呢，就相信了。”

于是高阿姨被工作人员带到了另一处办公场所，签下了这份富德生命人寿的保险合同，购买了富德生命智赢一生两全保险分红型，并缴纳了6万元保费。可是上个月的一通电话却打破了高阿姨平静的生活。

高阿姨：“电话说是我都这么大了，咋还买这保险。”

没头没尾的一句话却让高阿姨有些担心，他把合同拿给附近邻居让帮忙解读，结果让她大吃一惊。

高阿姨：“人家说我105岁才能取钱。我说我能活到105岁，还买啥保险。”

在保险合同内，记者找到了一份保证价值表，最后一栏的年龄显示为105岁，这份价值表该如何解读，是否意味着高阿姨105岁才能取出保费和分红呢？记者拨通了富德生命人寿的全国客服电话进行询问。

富德生命人寿全国客服：“每年都会按照基本保险金额和累计获利保险金额，二者之和的百分之二十来给付生存保险金，直到被保人身故。第一笔生存金不低于1728元。”

记者：“为啥要约定到105岁呢？”

富德生命人寿全国客服：“如果被保人105岁之后正常生存的话，我们也会继续提供生存金保证功能的。”

说的通俗一点，这也就意味着，高阿姨每年交6万，三年共给保险公司交上18万元，从第四年起每年可以拿到一两千元的分红，而18万元的保费只能等自己身故之后，才会被全额返还。

高阿姨：“我要知道是这，我肯定不买，那是我的保命钱呀。”

攒了一辈子的积蓄，如今却要被保管在他人手里，高阿姨现在是又气恼又懊悔，可当初怎么就买下了这份终身保险呢？记者发现，整本合同三十多页，在没人打扰的情况下，也要花费近一个小时才能把它通读完毕。对于其中的专业术语，核算方式，也都还只是一知半解，而对于文化程度不高又年过六十的高阿姨来说，想要彻底理解，更是比较困难。高阿姨告诉记者，当时合同的签订步骤，都是在工作人员的引导下完成的。

高阿姨：“就叫我填这填这，说让我放心，没问题的，光说利率高，具体利息多少，啥时候能取完都没说。”

为了弄清事情原委及保险内容，记者和高阿姨一起来到了最开始让她接触到保险的友谊东路上的浦发银行，对于高阿姨的保险问题，银行工作人员也早已知晓。

银行工作人员：“105岁才取肯定不合适，但那是保险公司个人的二次推销，跟我们银行没有关系。”

高阿姨：“我就是相信银行，相信第一次的结果，才会再买。”

而当问及为何进了银行后，高阿姨的存款变成了保单时，工作人员这样回答。

银行工作人员：“对于前来存钱的顾客，我们都会推荐利率高的理财产品，购买也是自愿的。”

银行工作人员表示，他们不清楚高阿姨所购险种的具体条款，想要退保也只能和保险公司联系。于是，记者电话联系上了富德生命人寿保险公司客服部一位李姓工作人员。

富德生命人寿保险公司客服部工作人员：“我们已经受理了投诉，需要听录音来确定当初的合同签订过程，退保的话能退三万一左右吧。”

在合同中，记者并未找到关于高阿姨所购买的富德生命智赢一生两全保险分红型险种的退保金额明确条款，倒是屡屡看到免费赠送的另一险种，退保手续费率为0%的说明。但根据这位工作人员所说，去年交的6万块钱，保险公司转一圈，再出来就得折掉一半，高阿姨实在是无法接受。目前，高阿姨和家人只能继续等待保险公司客服人员的调查，希望可以全额拿回辛苦积攒的血汗钱。

编辑： 张娟