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西安北客站开通公用免费电话 可免费打电话3分钟

时间：2018-02-07 21:10:54  来源：西部网-陕西新闻网  作者：张妙研 王晶

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西安北客站开通公用免费电话 可免费打电话3分钟

现在正值春运，西安北客站的进站候车大厅里设立了便民自助服务区，给出行旅客提供便民服务，旅客可免费拨打全国各地电话3分钟。

西安北客站开通公用免费电话。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 张妙研 王晶）现在正值春运，西安北客站的进站候车大厅里设立了便民自助服务区，给出行旅客提供便民服务，旅客可免费拨打全国各地电话3分钟。

记者在西安北客站的候车大厅里看到，自助服务区内设立了免费公用电话，还设置了手机免费充电、免费医疗、站内导航、“馨馨”智能机器人等多种服务设施，方便旅客及时与家人联络，以及处理一些应急情况。

记者在采访期间发现，免费手机充电装置很受欢迎，不过使用免费公用电话的旅客较少。

据了解，旅客使用免费公用电话，可拨打全国各地电话3分钟。西安北客站设立便民自助服务区，就是为了解决旅客手机没电或突发事件联系等燃眉之急，是不是很赞！

编辑： 张娟

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