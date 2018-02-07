西安年货会三瓶“茅台”仅卖200元 酒厂：这是假酒

西安年货会三瓶“茅台”仅卖200元。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）年关将近，大伙也开始忙着置办年货了。不过在您买年货的时候，一定要擦亮眼睛，千万不要被假货所蒙骗了。

三瓶“茅台”仅卖200元 低价促销令人疑惑

在陕西省体育场的第16届西安年货会，随着年味的越来越浓，一大早到年货节上买东西的市民可真不少。记者在众多摊位中，看到有一个卖酒的摊位显得很是特别。从摊位名称上来看，他们来自于茅台酒的故乡——贵州省怀仁市茅台镇。

商贩：“今天做特价，单价是58一瓶。”

摆在显眼位置的这些酱香型白酒之中，记者看到了一个熟悉的品牌。

记者：“这是啥酒？”

商贩：“茅台内供酒。”

记者：“是茅台酒厂的嘛？”

商贩：“嗯。”

记者注意到，这瓶酒的瓶身上写有茅台集团内供酒字样，而且还写有内部专用不得外销，落款为贵州茅台酒厂劳动服务公司。

记者：“多少钱？”

商贩：“你要的话，150给你。”

这个价格简直低得离谱，不过摊贩说，买这酒很划算。

商贩：“茅台都卖到1400了。”

销售人员说，如果真心想买，价钱还可以商量。这不，另外一名女子开出了这样的价格。

女子：“这三瓶，你给200块钱吧。”

三瓶茅台酒才卖200元，每瓶的价格也就六十多元。这真的是茅台酒厂出品的内供酒吗？

记者：“真的是茅台酒厂的吗？”

商贩：“对，这是内供酒。”

经过讨价还价，记者最终以80元的价格购买了一瓶茅台内供酒。

虽说是茅台内供酒，但价格仅仅是目前市场上茅台酒零售价的二十分之一，这瓶酒会是真酒吗？

编辑： 张娟