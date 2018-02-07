西安一车主车停在停车位上，遭两名男子半夜砸车。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙）崔先生前两天把自己的车停在了西安市雁塔区三爻村内的停车位上，却在深夜遭遇两名男子砸车。
2月5日半夜12点多，两名男子出现在三爻村内。虽然看似和路过居民一样，但是却来者不善。
崔先生：“他过来看了一下车牌，然后应该是确认了，就是这个车。”
两名男子在不远处等待了几分钟之后，看四下无人，又来到了车旁，动作迅速，对着四个车胎就开始了猛扎。不过，就在两名男子准备扎右前轮车胎时，巷子里突然走来了一个人，两人有些慌张，其中一人还顺势装醉呕吐起来。
崔先生：“就在那装着吐呢，然后看着人家进屋了。”
两人一边庆幸没被人发现，一边又开始砸起了车窗，砸了前后挡风玻璃才最终离开。
崔先生：“里面东西也没丢，基本上算下来就是3200块钱的损失。”
崔先生说，这两个人看起来目标清晰，车停在车位上，也没碍着谁，却不偏不倚地只砸了自己的车，显然是有备而来。不过到底为啥砸车，崔先生自己也有点懵。
崔先生：“我也没得罪谁呀。”
目前崔先生已经向辖区的派出所报了警，并且将相关线索提供给了民警，民警也正在对砸车的两名男子进行调查。
编辑： 张娟
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