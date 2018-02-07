母子认识女方4天就想成婚 交3万彩礼准儿媳失联

交彩礼订金三万，准儿媳却失联。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 路景乔）婚姻，对于每个人来说都是十分重要，可有对母子认识女方四天时间就想成婚，这靠谱吗？
祁女士来自山东省德州市，儿子今年二十六岁了。看着儿子到了结婚的年龄，却一直找不见值得托付终身的另一半。
祁女士：“我们山东那边结婚要房要车，还要十几万的彩礼。”
老家沉重的结婚成本压得祁女士一家喘不过起来，这不前段时间朋友告诉祁女士一个消息。
祁女士：“我听别人说，陕西这边彩礼便宜，给十几万就能把女孩带走。”
听朋友这样一说，祁女士心动了，就和儿子一起来到了陕西，见到了朋友介绍的媒人陈某和女子月丽。可接下来的四天时间，让他们这趟相亲之旅并不顺利。
第一天见面，祁女士和儿子对这名女子的印象还不错。
李宁：“和她吃吃饭逛逛街，感觉她挺善良懂事的。”
祁女士：“感觉这个女孩挺善良的，还孝顺父母。”
母子俩对这个名叫月丽的女子都非常满意，第二天便提出来，想见一见月丽的家长。
祁女士的儿子：“她说要给父母买四样礼物。我走到他们家门口，她就没让我上去，自己把东西提上去了。”
月丽说，她和父母的关系并不好，她的婚事由她自己做主。
祁女士：“着急过年，就想把媳妇领回去，去山东再领证。她说先交三万块的订金，回到山东那边再给十万块钱。”
口说无凭，在亲朋好友的见证下，双方还签订了协议，并录了视频，见证这幸福的时刻。可就在第四天，人却联系不上了。
祁女士：“中午11点半的火车，再给她发消息就联系不上了。微信就把我儿子拉黑了。”
发现月丽失联后，祁女子赶紧给媒人打电话，可电话却无法接通。
祁女士：“只有她的微信，没有电话，只知道叫月丽，身份证、户口本什么都没见过。感觉被骗了。”
冷静下来的二人，发现这“幸福“也太容易了点。祁女士也想提醒大家，婚姻大事切莫着急。
编辑： 张娟
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