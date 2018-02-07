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新生男婴患先天双侧后鼻孔闭锁疾病 无法用鼻呼吸

时间：2018-02-07 21:15:07  来源：西部网-陕西新闻网  作者：赵杨梅子

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新生男婴患先天双侧后鼻孔闭锁疾病 无法用鼻呼吸

事情还得从前两天的一个下午说起。当时史阿姨从家门口的公共自行车停放点骑走了一辆自行车，想着到咸宁路附近的超市逛逛。但是，由于史阿姨所借车辆上的锁坏了，所以她没有给车上锁就进超市了。

新生男婴患罕见疾病，无法用鼻呼吸。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 赵杨梅子）很多先天性的疾病我们无法预防，可作为孩子的家长，早点发现异常就有助于孩子脱离痛苦。这不就有一对年轻的夫妻，他们迎来了第二个小男婴，可他们发现宝宝不太对劲。

壮壮的爸爸：“（孩子）嘴一闭，就没办法呼吸，就会憋醒，嘴巴、鼻子都是青的。”

一月九日才出生的小男婴壮壮，总是用嘴大口大口奋力地呼吸着。

西安市儿童医院耳鼻咽喉头颈外科主任樊孟耘：“这个宝宝得了一种叫先天性双侧后鼻孔闭锁的疾病，这是一种罕见的疾病，大概发病率七千到八千分之一。”

出生宝宝的正常呼吸是经鼻呼吸，而由于壮壮双侧的后鼻孔都闭锁，所以他失去了经鼻呼吸的功能，只能间隙性地张口呼吸。

西安市儿童医院耳鼻咽喉头颈外科主任樊孟耘：“当张口呼吸和吃奶交替进行时，小孩很容易出现呛奶、误吸、呼吸困难，甚至出现窒息，危及孩子生命，这是新生儿的极危重症。”

经过前期检查，壮壮的内窥镜下后鼻孔成形术成功完成，现在他已经拥有了两个后鼻孔。用鼻呼吸也正常，吃奶再也不会间断呛奶了。

西安市儿童医院耳鼻咽喉头颈外科主任樊孟耘：“术后鼻子里放置了通气扩张管，要三个月到半年时间，然后取出。形成一个接近正常的后鼻孔，很少会发生重新狭窄或者再闭锁的情况。”

在这，樊主任也想提醒各位宝爸宝妈，如果新生宝宝有呼吸困难的症状，家人就得多留神，尽早到医院确诊治疗。

编辑： 张娟

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