业主群里高价卖上学名额 雁塔区教育局今查处

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 陈志恺）昨天（2月6日），《都市快报》报道了西安一家教育培训机构高价卖上学名额的事，这样的事真的靠谱吗？今天，辖区教育部门立即对此事调查处理。

这两天，有人在西安一个小区的业主微信群里，突然发了这样一条消息：现有两个现成上学名额，两所都是名校，价格优惠。

立人教育负责人：“我要是上面没人，没有百分之百的保证，我也不敢给你办，这是校长批下的名额，没有这个我敢给你说保证能上，五大名校一般都是十五万元。”

自称神通广大，培训机构就敢明目张胆高价售卖上学名额。今天，西安市雁塔区教育局的执法人员赶到了雁翔路附近的这家“立人”培训机构。记者看到，立人教育的门牌已经不见踪影，不论执法人员怎么敲门，都是无人回应。随后，执法人员通过物业联系到了这家培训机构的负责人，也就是售卖上学名额的常某。

常某：“我们就是带个家教什么的，没有做什么。”

执法人员：“你对外宣传，在公开的微信群里发布消息可以办入学名额？”

常某：“没有。”

执法人员：“没有？我们在现场，麻烦你来配合我们调查。”

常某：“我现在忙着有事来不了。”

躲避执法调查，教育机构负责人常某很快就挂断了电话。教育执法人员说，按规定居民小区里坚决不允许开办教育培训机构。经过确认，这家藏身居民楼里的立人教育，在雁塔区教育部门没有办过相关手续，可以说这是一家黑培训机构。

执法人员：“请你通知业主，这个房子不能租给其他人做违法经营活动，业主要对这个事负责。”

小区物业人员：“我们把这个培训机构尽快取缔，也告知业主，我们把微信群里的不好信息立即清除。”

西安市雁塔区教育局职成科科长杨勇：“我们教育局会继续联系常某，对常某涉嫌违法的行为进一步调查。如果调查确认，常某还有涉嫌诈骗的其他行为，我们将移交公安机关进一步调查处理。”

目前，西安的公办中小学都实行学区制，划片入学，教育部门严禁违规办理入学手续，为什么还有教育机构大张旗鼓售卖入学名额？立人教育和名校之间到底有什么关系呢？记者首先来到了曲江第一小学。

记者：“学校有没有值班的领导？”

曲江一小门卫：“什么事？”

记者：“我们反映个问题，外面有人说曲江一小有上学名额，给家长说可以办入学？”

曲江一小门卫：“办上学的事，我给你个电话。”

随后，记者联系了曲江一小值班人员。

曲江一小值班人员：“我没听说我们学校和哪个培训机构有合作，所以说你不要上当受骗了。”

随后，记者来到了陕西师范大学附属中学，学校工作人员表示，他们招生一般都是通过网上统一投档招生，记者提到有人高价售卖他们学校入学名额的事，他们表示会反映给学校领导和招生办进行处理。

编辑： 张娟