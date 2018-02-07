渭南：实施生活垃圾分类试点 让垃圾变废为宝

消化后的有机肥。

沼气发电厂。

西部网讯 （陕西广播电视台新闻中心记者 孙华林 杜鹏 孙挺）渭南市实施生活垃圾分类试点三年多来，通过实行垃圾发电、研发“工业胃”破解生活垃圾“一锅烩”等措施，让生活垃圾在一些企业中成为宝贝。

渭南市每天产生几百吨的生活垃圾，在前端分类后进入后端处理环节。记者最近在位于渭南城区附近的马家沟生活垃圾填埋场看到，一根根黑色橡胶管插在垃圾堆里，即使在几十米外都难以闻到什么异味。渭南百川畅银新能源有限公司厂长张华兴介绍说，这是他们利用垃圾产生的沼气进行发电。

张华兴：“我们把地下的填埋气通过这些管道，再通过我们的主管道收集到厂里面，平均每天我们可以收集一千方左右的气体。”

张华兴说，已填埋生活垃圾中的有机质，经分解自然产生填埋气体，其中沼气含量占到一半以上。他所在公司在垃圾填埋场附近建有沼气发电厂。收集来的沼气在这里经过冷却、脱水、过滤、净化等预处理后，送入内燃机燃烧发电。目前，厂里有两台发电机组正常运转发电，然后并网外送。

张华兴：“两台机组正常情况每天可以发电一万八千度左右，可以供5000人的正常用电。”

张华兴说，平均1吨生活垃圾能产1.2立方米沼气，发1.6度电。这相当于每年减排10万吨二氧化碳，还能增加50多个就业岗位。从他们角度看，垃圾越多越好。垃圾发电也让周边环境明显改善。

渭南市临渭区向阳办孟家村村民孟兴民：“这发电厂建了以后，这个垃圾填埋厂的臭味道就减少得多了。”

编辑： 肖昌希