西安多措施保障春节市场供应 冬春蔬菜储备达17000吨

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（2月7日）从西安市商务局获悉，2018年春节将至，为确保广大市民度过一个欢乐、喜庆、祥和的节日，西安市商务局精心组织货源，及早安排布置，采取多项措施，保供应，扩消费，惠民生。

春节期间肉类上市量可达1.53万吨

预计春节期间，全市粮油、蔬菜、肉食、水果、副食品等供应总量可达64.13万吨；各类日用品总价约55亿元。蔬菜上市量可达30.45万吨，有120多个品种。春节期间肉类上市量可达1.53万吨；禽类0.6万吨；水产品1.5万吨。

米面油及副食杂粮总投放量10.16万吨，其中米3.58万吨，面4.05万吨，食用油1.22万吨，副食杂粮1.31万吨。节日期间，水果供应总量可达19.89万吨，种类40余种。

各大商场、超市供应商品种类超过15万种，总价值约55亿元，可满足不同层次的消费需求。成品油、煤炭储备量充足。库存成品油总量为10.2万吨，保证全市节日销售。煤炭周转性库存16万吨以上，保障节日期间需求。

目前全市有储备冻体猪肉1000吨、食糖1000吨，食盐储备量为2500吨；今年冬春蔬菜储备17000吨，储备期两个月，可有效应对突发事件和市场异常波动的发生。

建立蔬菜保供链条 确保市场平稳运行

建立了常年外调蔬菜供应链，落实三条保供链。一条为东线，包括山东、湖北等9省区；第二条为西线，包括甘肃、四川等7省区；第三条为南线，包括云南、海南等6省区。每年可调运近200万吨、120多个品种的蔬菜，确保市场供应。

第十六届西安年货会将举办 1500多家参展企业参展

据了解，第十六届西安年货会于2018年元月27日至2月13日，在西安曲江国际会展中心和陕西省体育场同时举办。

本届年货会设：糖酒食品区、农副产品区、国际商品、清真食品、服装服饰、日用百货区、年轻用品、美食娱乐区等八大展区。展览面积约6万平米，展位数量2000余个，邀请了全国二十多个省市自治区1500多家参展企业参展。

年货会汇聚全国各地名优商品上万种名特优产品。其中上海徐福记、上海城隍庙特色糕点、泸州老窖股份有限公司、江苏洋河绵柔经典酒厂、四川彝家山寨黑苦荞食品有限公司等数家省外名企参加；来自泰国的精美饰品、缅甸玉饰品、巴基斯坦的手工艺品、尼泊尔的香料、韩国的服装和日用品、台湾的名优小吃和糕点等琳琅满目，基本涵盖市民年货购物需求。

据统计，我省、市本土企业今年参展依然踊跃，占全部参展商的66%以上。陕西西凤酒厂、陕西红星软香酥、陕西富平“秦香牌”手工馍、陕西心特软食品有限责任公司、西安市德懋恭等名企产品悉数参加，为促进地方产业、拉动消费增长起到积极作用。

编辑： 张娟