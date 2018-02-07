陕西去年查办食药违法案过万件 5企业列入"黑名单"

陕西省食品药品监督管理暨党风廉政建设工作会今天（2月7日）召开。

西部网讯（记者 熊惠玲）记者今天（2月7日）从陕西省食品药品监督管理暨党风廉政建设工作会上获悉，全省食品药品安全形势持续保持稳中向好发展态势，去年查办各类食药品违法案10715件，没有发生区域性食品药品安全事件，多项工作取得明显成效。

全省省级食品安全示范县达到25个

2017年，全省食品安全示范创建工作取得突破，4个市（区）被命名为国家食品安全示范城市，新增9个县（区）被命名为省级食品安全示范县，从而全省省级食品安全示范县达到25个。

基础建设和监管能力得到提升，全省食品药品监管人员参训比例超过90%。国家投资的11个食品安全检（监）测中心实验室项目全部开工。全省完成食品抽检10.5万批次、快检54.3万批次，药品检测9708批次，医疗器械抽验1100批次,化妆品抽验400批次。

依法撤销收回172家药企GSP证书

全省食品药品监管系统加强风险管理，集中治理效果明显。对255家药品经营企业实施GSP认证和跟踪检查，依法撤销收回172家GSP证书。对89家药品化妆品生产企业、6家医院制剂进行现场检查，依法撤销收回7家GMP证书。

先后在全省开展食用醋和料酒专项整治，畜禽水产品专项整治和食品、保健食品欺诈和虚假宣传专项整治，联合28部门对食品药品生产经营严重失信者开展联合惩戒。

去年全省立案查办各类食品药品违法案件10715起，公开曝光典型案件31起。18万家食品生产经营企业、183家药品生产企业和236家医疗器械生产企业信用等级评定和3.1万家食品生产经营企业风险等级评定情况向社会公布，将5家企业列入“黑名单”。

全省“明厨亮灶”达到4万余家

2017年，对涉及省市县局的33项许可项目全面梳理，取消相关证明和申请材料14项。积极推进向自贸试验区放权工作,委托杨凌承接许可事项13项。

紧紧围绕省政府提出的打造千亿级羊乳业要求，加大对乳粉企业的帮扶指导。大力推动餐饮服务提升工程，全省“明厨亮灶”达到4万余家。指导扶持1000余家冷链食品企业创新发展，促进了冷链食品的消费升级。

编辑： 张娟