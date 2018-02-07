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宝鸡一小区发生持刀伤人案 男子因琐事砍伤4名亲人

时间：2018-02-07 15:20:31  来源：西部网—陕西新闻网  作者：鲁鹏飞

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宝鸡一小区发生持刀伤人案 男子因琐事砍伤4名亲人

2月6日晚上，宝鸡一小区发生一起持刀伤人案，一男子因琐事持刀砍伤4名亲人。目前，案件正在全力侦办中。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）2月6日晚上，宝鸡一小区发生一起持刀伤人案，一男子因琐事砍伤4名亲人。目前，案件正在全力侦办中。

记者了解到，2月6日20时许，宝鸡市公安局金合分局中山东路派出所接到报警，辖区东仁新城小区一居民家中发生持刀伤人案件。

接到报警后，分局立即展开侦查。经侦查，犯罪嫌疑人赵某(男，46岁)因琐事砍伤四名近亲属。目前，4名受害人正在医院救治，生命体征平稳。犯罪嫌疑人赵某已被警方控制，案件正在全力以赴侦办之中。

编辑： 焦晓珊

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