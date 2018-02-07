宝鸡专项治理"一桌餐"违规吃请 发现一起查处一起

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）记者从宝鸡市纪委了解到，根据中央纪委、省纪委二次全会精神，日前，宝鸡市纪委、市监委在全市启动了“高档小区或写字楼‘一桌餐’接受吃请问题”专项治理，严查严控“四风”问题隐形变异。
“一桌餐”是指由私人住宅改造、不对外公开营业、仅为少数特定人员提供餐饮娱乐服务、具有私人会所性质的隐蔽场所。因为一般只供一桌客人用餐，所以称它为“一桌餐”。
专项治理期间，宝鸡市纪委、市监委将抓住春节这个重要节点，运用多种宣传方式和各类信息平台，对党员干部开展警示纪律教育，通报曝光典型问题，持续释放从紧从严查究“四风”的强烈信号；健全部门联动机制，协调工商、税务等部门，全面梳理高档小区或写字楼“一桌餐”场所开设情况，加大明查暗访力度，对群众反映集中的重点场所进行多轮次、滚动式巡查；严查快处突出问题，对违纪问题言出纪随、动辄则咎，发现一起、查处一起，无论涉及到谁，都将一查到底，绝不姑息。
同时，宝鸡各县区纪委、监委也将同步开展专项治理工作。宝鸡市纪委、市监委要求，各县区纪委、监委要将专项治理作为贯彻落实习近平总书记关于纠正“四风”不能止步、作风建设永远在路上的重要批示精神的具体举措，抓具体、补短板、强底板、防反弹，扎实开展警示教育、加大社会监督、健全部门联动机制、加大明察暗访力度、严查快处突出问题，市纪委将重点督导检查落实情况。
本次专项治理从即日起至3月上旬，此后，专项治理工作转入常态，纳入宝鸡全市贯彻落实中央八项规定实施细则精神日常监督和关键节点检查的重点内容，统筹安排、一体推进。
为进一步强化社会监督，畅通举报渠道，宝鸡市纪委、市监委对外公布两部举报电话：0917-3260590（白天）、12388，欢迎广大群众监督举报。对涉及党员干部的举报，将迅速处置，该函询的函询，该谈话的谈话，该核查的核查；对群众举报的“一桌餐”场所，将逐一记录在案，结合实地核实，及时甄别更新，汇集形成清单，以备常态监督。
编辑： 焦晓珊
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