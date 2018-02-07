共享单车发布春节出行预测 大雁塔上榜热门景点前十

西部网讯（记者 刘望）2月7日，ofo小黄车发布共享单车行业首份《2018年春节出行预测报告》，大数据分析显示，今年春节依靠共享单车出行的10大热门景点中西安大雁塔位列第7名。共享单车出行涨幅最高的20个城市中，陕西渭南成为唯一上榜的北方城市。

ofo小黄车大数据预测显示，腊月二十八短途出行开始下降，除夕、大年初一出行活跃度降至最低，大年初二出行需求开始上涨，整体出行趋势呈现V字形。其中，一线城市短途出行活跃度下降10%，二线城市出行活跃度涨幅将达35%，三四线城市的出行活跃度涨幅将达105%。

共享单车出行最活跃的前10大城市依次为成都、广州、上海、杭州、北京、深圳、天津、武汉、西安、厦门。2018年春节人口迁出最多的十大城市中，西安名列第10，而人口迁入最多的十大城市中，西安名列第4。春节共享单车出行涨幅最高的20个城市中，陕西渭南成为唯一上榜的北方城市。

2018年春节共享单车出行的热门庙会、民俗表演前10大活动地点中西安大雁塔和大唐芙蓉园名列第5。春节假期共享单车出行的热门景点中以及前十大商圈中，西安大雁塔和钟楼分别位列第七。

编辑： 刘望