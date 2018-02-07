春运资讯·2月7日|西安至这些方向车票基本售完

西部网讯 临近春节，西部网、陕西头条从2月5日开始，每天第一时间为广大网友提供中国铁路西安局集团有限公司当日最新春运资讯，敬请关注。
【西铁局加开列车24列】
加开长途列车9列，去往北京、温州、上海、深圳、贵阳等方向。
加开省内列车15列，去往宝鸡、安康、神木、府谷、略阳等方向。
【这些方向车票基本售完】
从车票预售情况来看，西安北至成都方向、西安至延安方向高铁票已基本售完，其余各方向票额充足。
西安至北京、上海、广州、长春、天津、宜昌、银川、呼和浩特和西北、新疆方向普速列车有座席票额已基本售完。
西安至榆林、神木普速列车卧铺票已基本售完。
西安往省内其他各地普速列车能力充足。
编辑： 钟莹
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