春节临近 西安市出租汽车管理处严查“黑”出租

西安市出租汽车管理处严查非法营运出租车。
西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部记者 王兵兵）昨天（2月6日）晚上，西安市出租汽车管理处的工作人员开展市内非法营运车辆的检查，春节期间，通过不间断上路稽查，进一步净化营运市场环境，保障乘客合法权益。
昨晚8点，一辆外观标识模糊的出租车刚行驶到西安市高新区一处十字路口，便被稽查人员拦下。
记者：“刚发现的这辆车是什么情况？”
检查人员：“发现这辆车是一个空号的出租车，在我们正规的出租车系统里没有该车辆，现在我们已经核实过了。”
经现场询问，司机承认这辆出租车和号牌都是从网上购买的，只花了一万块钱，而且自己清楚这是一辆报废车。
检查人员：“这车哪来的？”
驾驶人：“网上买的，”
检查人员：“你本人有没有出租汽车从业资格证，出示一下？”
驾驶人：“今天没带，”
检查人员：“这辆车有没有道路运输证？”
驾驶人：“没有。”
稽查人员立即对这辆空号假出租车采取暂扣强制措施，要求其在24小时之内到西安市出租汽车管理处进行处理。
西安市出租汽车管理处副处长董华：“我们将依据《西安市出租汽车管理条例》，对其进行一至五万元的经济处罚，车我们依法暂扣。”
当天，在市区设置的执法检查点上，稽查人员共查处5辆空号、套牌等非法营运出租车。春运期间，西安市出租汽车管理处将持续加大对非法营运车辆的打击力度，维护好乘客合法权益。
西安市出租汽车管理处稽查科副科长韩辉：“一些非法营运的人员乘机从事该项活动，赚取非法收入，冲击正规的客运市场，对此我们开展专项的整治活动，净化市场，也为乘客出行提供保障。”
编辑： 高政超
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