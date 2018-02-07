安康援少会义工助留守儿童义卖灯笼。

西部网安康讯（记者 毛明博）临近春节，不少市民都喜欢给家中小孩购买灯笼。2月6日，在白天鹅广场来，安康免费参加冬令营的80名留守儿童售卖其亲手制作的灯笼。据了解，此次市民义购所得钱款全部交由这些留守儿童支配。

为拓宽视野，丰富留守儿童寒假生活，2月3日至2月7日，安康市援少会和安康市福利彩票站把在全市范围内筛选的80名偏远山区品学兼优且敬老孝亲的学生带到安康，免费参加冬令营。

主办方除免费为孩子们提供食宿及统一服装和往返交通费外，还安排义工带领其游览安康博物馆、汉江公园等地，通过做游戏、举办篝火晚会等活动，让孩子更好了解安康。

针对留守儿童自闭自卑不愿意与人打交道等实际，安康市援少会在冬令营期间还发起了手工制作灯笼售卖活动，以让这些留守儿童通过实践活动增强互动，学会和陌生人打交道。

因年龄相仿，来自旬阳县的12岁陈国丹和岚皋县13岁牛欣盈在冬令营中相熟继而成为好姐妹，两人在手工做灯笼环节中协力在短时间内DIY了2个漂亮的灯笼。

陈先生一次性义购了10个灯笼。他说，孩子们用手工制作灯笼既能锻炼动手能力，还能在实践中增加友谊。“义购灯笼，就是想鼓励孩子们用双手创造财富，用勤劳谋幸福。”