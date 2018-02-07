《茜茜公主与匈牙利》来华巡展 陕西首次引进匈牙利文物展

陕西文物代表团赴匈牙利访问

西部网讯 2月3日至6日，应匈牙利国家博物馆邀请，陕西省文物局局长赵荣率陕西文物代表团一行5人赴匈牙利布达佩斯访问，在匈期间与多家文博机构进行系列交流活动，对增进我省与中东欧尤其是匈牙利在文化遗产保护领域相互了解、提升和拓展合作水平等起到积极的推动作用。

代表团先后与匈牙利国家博物馆、国家美术馆、国家自然历史博物馆、国家文物修复中心、布达佩斯历史博物馆、亚洲艺术博物馆等重要文博机构进行座谈交流，深切感受到匈牙利同行的热情友好，对匈牙利国有文物收藏单位的管理模式、藏品资源、保护利用和发展状况有了较为全面的了解。

陕西文物代表团赴匈牙利访问

代表团在交流中介绍了我省在大遗址保护、博物馆建设、考古发掘和文物科技保护等方面的成果与经验，重点就“一带一路”背景下的我省与匈牙利之间的博物馆展览交流、专业人才培养和考古科研合作等内容进行深入交流探讨，并在相关领域开展合作达成初步意向，为下一步双方开展全面合作奠定良好基础。

30年前，“中国秦代兵马俑展览”在匈牙利布达佩斯展出引起轰动，30年后的今天由匈牙利国家博物馆与陕西历史博物馆合作举办的“茜茜公主与匈牙利——17—19世纪匈牙利贵族生活”即将在陕西展出，这也是我省第一次引进匈牙利文物展览，将为陕西观众了解匈牙利历史文化和增进中匈两国友好交流起到积极作用。

陕西历史博物馆、秦始皇帝陵博物院、汉景帝阳陵博物院和陕西省考古研究院相关人员参加上述活动。

编辑： 刘璞华