安康一村干部雇凶殴打举报人 涉恶团伙7人被刑拘

殴打村民致骨折，嫌疑人被民警抓获归案。

西部网安康讯（记者 毛明博）1月28日晚，安康汉滨区江北办某村寇某桥夫妇在家被多名蒙面人持凶器殴打致骨折，行凶者行凶后驾车逃逸。2月3日晚，7名疑犯被汉滨区公安民警抓获，由此也拉开了汉滨公安扫黑除恶的序幕。

据办案民警介绍，案件发生后，当地村民情绪激愤。安康市公安局局长杨尚伟也要求加大侦查力度，快速破案，以压倒性态势严打震慑黑恶势力犯罪。

案件侦办以来，专案组60多名民警围绕受害人社会关系、嫌疑车辆等作调查走访、视频查看和分析研判等工作。经5天鏖战，一个以寇某（男，47岁，汉滨区江北办某村组组长）为首的涉恶团伙浮出水面。

2月3日，专案组全面收网，各抓捕组果断出击，在紫阳县公安局协助下，先后抓获寇某等5名犯罪嫌疑人，收缴作案汽车1辆，作案工具10余件。2月4日，专案组又将另外2名犯罪嫌疑人抓获归案。

经查：犯罪嫌疑人寇某在该村担任村民小组组长期间，受害人寇某桥就村务工作及村组账务等问题多次到有关部门反映情况，寇某对此怀恨在心。

1月28日，寇某指示周某文安排人员对寇某桥打击报复。当晚，周某文纠集周某波、陈某、胡某强、孙某、胡某毫等6人持钢管等作案工具在寇某桥家外守候，待寇某桥夫妇回家后对其殴打。

目前，犯罪嫌疑人寇某等7人已被安康市公安局汉滨分局刑事拘留，案件正在进一步办理之中。

编辑： 高政超