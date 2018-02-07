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办年货买春联去哪？西安设150多处临时摊点方便市民

时间：2018-02-07 14:37:26  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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办年货买春联去哪？西安设150多处临时摊点方便市民

西安被誉为“世界美食之都”，具有丰富多样的美食小吃，为了满足广大市民及中外游客对中华老字号节令食品的消费需求，西安市城管局决定春节、元宵节期间设立中华老字号临时节令食品售卖点及临时春联灯笼市场。

西安设150余处临时点位供市民购买食品和春联灯笼。

西部网讯（记者 刘望）记者从西安市城管局了解到，为了满足广大市民及中外游客对中华老字号节令食品的消费需求，春节、元宵节期间城管部门将设立中华老字号临时节令食品销售点及临时春联灯笼市场。

2018年2月7日至3月2日（春节和元宵节期间），西安全市范围内设置78处中华老字号节令食品临时销售点和77处临时春联灯笼市场。3月3日（正月十六），全市中华老字号临时节令食品销售点自动撤除、临时春联灯笼市场自动关闭。

营业期间，将严禁任何单位和个人借机向摊位乱收费，对存在超时、超范围及其他违规行为的，及时督促整改，拒不改正的，可结合监管工作实际予以取缔。

编辑： 刘望

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