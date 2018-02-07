办年货买春联去哪？西安设150多处临时摊点方便市民
时间：2018-02-07 14:37:26
来源：西部网-陕西新闻网
作者：刘望
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办年货买春联去哪？西安设150多处临时摊点方便市民
西安被誉为“世界美食之都”，具有丰富多样的美食小吃，为了满足广大市民及中外游客对中华老字号节令食品的消费需求，西安市城管局决定春节、元宵节期间设立中华老字号临时节令食品售卖点及临时春联灯笼市场。
西安设150余处临时点位供市民购买食品和春联灯笼。
西部网讯（记者 刘望）记者从西安市城管局了解到，为了满足广大市民及中外游客对中华老字号节令食品的消费需求，春节、元宵节期间城管部门将设立中华老字号临时节令食品销售点及临时春联灯笼市场。
2018年2月7日至3月2日（春节和元宵节期间），西安全市范围内设置78处中华老字号节令食品临时销售点和77处临时春联灯笼市场。3月3日（正月十六），全市中华老字号临时节令食品销售点自动撤除、临时春联灯笼市场自动关闭。
营业期间，将严禁任何单位和个人借机向摊位乱收费，对存在超时、超范围及其他违规行为的，及时督促整改，拒不改正的，可结合监管工作实际予以取缔。
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刘望
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旅游节假日期间旅行也面临着价格贵、人挤人等难题，节后错峰出行受到不少消费者青睐。02-07
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旅游作为一名人工客服，张宇已经连续多年春节没有回家过年了。现在又到了春运，他又开启了连轴转的加班模式。02-07
旅游2018年春节保供市场情况如何？春节消费将呈现哪些新趋势？相关部门将采取哪些措施满足百姓的假日消费需求？02-07
旅游据外媒报道，俄罗斯能源火箭航天公司(RKK Energia)拟在2019年推出太空旅游计划，2020年时，还可能会有太空旅行时的五星级酒店。02-07
旅游随着“立春”节气的到来，新余市3万余亩油菜花也进入盛花期，放眼望去，金色的油菜花与蓝天白云相互映衬，构成一幅美丽画卷。02-06
旅游再过十几天就是春节，相较以往在家吃年夜饭、看“春晚”，旅行过年的观念越来越深入人心。02-06
旅游近日，由阿里旗下旅行平台飞猪组织的大规模南极游行程结束，南极被称为地球上最后一片纯净的土地，生态环境极为脆弱。02-06
旅游5日，蚂蜂窝旅行网发布声明，宣布“蚂蜂窝旅行网”正式更名为“马蜂窝旅游网”，并启动新一轮品牌换新。02-06
旅游2月5日，2018年陕西省青少年“未来之星”冬季阳光体育大会在宝鸡市太白县鳌山滑雪场举行。02-05
旅游84本司机手账按年份整齐码成3排，历经时间洗礼，封面颜色由浅入深。泛黄的纸张里沉淀着火车司机余向阳25年的春运记忆。02-05
美食春节快了，朋友聚餐,家人聚餐,老三样的菜色是不是已经看腻吃腻毫无兴趣了？学做点新东西吧！02-07
美食哪一种饮食习惯是对身体最有益的?具体到究竟哪一种食物对我们的身体有怎样的正面影响，恐怕许多人就答不上来了。02-07
美食你家里面被冷落的瓶瓶罐罐，在设计师眼中它们可是宝！这就是他设计的anima farm，每一个瓶瓶罐罐都有它自己的命运，看起来是那么的Q！！02-07
美食世界杯的赛事终于进入了倒计时，那些陪你观赛的小零食蕴藏着健康的玄机。若是利用恰当，“毁”人不倦世界杯也能变成一场你的养生盛宴。02-07
美食有些人比较贪吃，一看到好吃的东西就忍不住往嘴里送。但是你知道吗？贪吃可能是心理疾病。02-07
美食总有那么一群心灵手巧的吃货，在开发创意美食的路上前行着。又有新品推出，简直鬼斧神工，大家都是开挂了么。02-07
美食芝麻是一种既怕冷又怕涝的作物，喜欢地势高、排水方便、透水性良好的沙性土壤。02-06
美食去饭店吃饭，吃不了的饭菜舍不得浪费，打包回家是常有的事。但是，你是否知道，哪些食物适合打包？02-06
美食女人天生就是个矛盾体，想保持好身材又抵挡不住美食的诱惑。其实只要你将饮食习惯进行改变，不用节食也可以拥有好身材。02-06
美食一直以为油条这种“国粹”只在中国混得过去，天南地北配白粥大蒜什么的都可以，可是可以醮巧克力的你见过了没？02-06
美食腌制肉片时，最后加入香油封油，能更好地锁住上浆后肉片的水分，使肉片充满弹性，更嫩滑多汁。02-06
美食吃饭要有规律，俗话说早饭要吃好，午饭要吃饱，晚饭要吃少，三餐中最重要的就是早餐。02-06
健康最近寒潮一波猛过一波，加上年关近各种忙，体能消耗大，不少人食欲增大。02-07
健康叫外卖解决繁琐的吃饭问题的确省时省力又干净，这已经是现代年轻人的普遍做法。02-07
健康蔬菜含有大量的维生素，在食用前保鲜不当会造成维生素的损失，其中损失最多的是维生素C，其次是维生素B2。02-07
健康蜂蜜虽好，却不可乱喝，需要根据不同的身体状况，选择适宜的饮用时间，以达到事半功倍的效果。02-07
健康西安市中心医院营养科专家提示：爱吃是好事，会吃更重要。春节期间既要吃得开心又吃得健康哦。02-06
健康隐形眼镜配戴10年，角膜会被磨损得厉害，老得好像60岁。这个消息，最近在朋友圈里传得蛮厉害的。02-06
健康如何过一个快乐又健康的春节？在回家旅途和饮食上又要注意哪些问题？02-06
健康相面，人们会去找算命先生;可你知道吗？医生也会“相面”!02-06
健康专家表示，天气一冷，急诊科就爆棚，尤其是年纪大或者心脑血管有问题者，分分钟突发意外要抢救。02-06
健康泡茶、榨果汁、炖肉……在很多美食中，我们都能看到一层泡沫。02-05
健康我们的皮肤表面有一层皮脂膜，是一种主要由汗液和皮脂混合形成的一种保护膜。02-05
健康妈妈如果出现产后抑郁症状，宝宝容易感到压力，进而出现细胞层面的变化。02-05
教育叶品向记者展示了自己的“第二课堂成绩单”，从幼儿故事创编大赛到钢琴六级，从动漫设计大赛到“青春飞扬”舞蹈大赛，佳绩频频。02-07
教育其中6所高校设置创新创业学院，12所高校共举办创新创业教育实验班126个；全市高校共开设创新创业教育类课程505门。02-07
教育过去司法考试实行的是纸笔考试。随着科技化、信息化的发展，计算机化考试已经成为一些国家级准入类考试的通行做法。02-07
教育“有空来家里玩儿”这句话已经不再流行了，90%的80后和70后一般都不会邀请朋友到家里聚会，家已经不再被他们定义为社交场所。02-07
教育他说，老家有不少苞谷地，儿子没出去工作时，也一直喜欢吃苞谷面，想给他们（儿子）弄点苞谷面，到时候可能用得上。”02-07
教育教育不只是学校和老师的事，最重要的在于家庭，家长们每天应至少抽出一个小时，和孩子开展活动，共同学习。02-07
教育江华所有完全以上中小学根据学生的心理特点，开展了丰富多彩的心理健康教育活动，引导学生放松心灵，实现教育帮扶从“心”开始。02-06
教育双方将全面开展“人工智能+教育”合作，共同设立浙江省基础教育精准教学研究院，将大数据精准教学“浙江模式”落地。02-06
教育记者调查发现，准考生已经铆足了劲儿在假期冲刺，生物和化学科目的补习班人气儿最足，政治班响应者寥寥。02-06
教育2012年正式批准的有30所，2013年共有51所，2014年共有36所，2015年共有72所，2017年列入专家考察的高校共有46所。02-06
教育这个学生平时话不算多，坐在学校办公室里面对面聊，他可能放不开，所以在学生请假的那一瞬间，他提出要陪他去爬山。02-06
教育鲜为人知的职业，不可或缺的存在。每天从石羊客运站出发的100多辆客车，都要经过27项检测，方能上路。02-06
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产客厅与卧室之间原本有一面墙，而Kelly毅然决然地将这面墙打掉，从而使客厅与卧室完全连通，整个空间在视觉上瞬间放大了不少。02-07
房产客厅，面积小，但是把阳台内包进来，让整个客厅更富有延展性，视觉上看起来很敞亮。02-06
房产采用低姿态造型家具，不仅方便小朋友们使用，而且也使得整个空间看起来宽阔明朗了许多。02-01
房产这间套房高踞于纽约曼哈顿市中心一座由建筑师rafael vinoly设计的96层高的摩天大楼中，其第92层的高度远远高出城市天际线1244英尺。01-31
房产简单的绿色会让不起眼的小角落都活起来，屏蔽外界的纷扰，尽享家中原生态的绿意人生——优雅素朴抗疲劳。01-30
房产飘窗处也设计了不少可供收纳的格子和抽屉，既可放日用物又可放些书本，闲暇时在飘窗上饮茶看书，与伴侣聊聊天谈谈心，想想都觉得甜蜜。01-29
房产木制元素总是给人带来贴近自然的安心，在卧室里添加木质元素，让睡眠空间清雅而气爽。01-29
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-26
房产居尚中国艺术软装有限公司主办，欧工国际软装协办的中国软装4.0时代峰会暨欧工软装供应链模式4.0版本发布会在西安皇冠假日成功举办。01-26
房产房间里的书柜带来了更为充足的收纳空间，窗帘选择了粉色格子布的款式，显出淡雅的田园味道，同时也显得格外有少女情怀。01-25
房产中国文化的源远流长可谓之取之不尽，用之不竭，这款大户型的装修案例以江南的水墨之美作为装修理念，将文化底蕴融于生活，将古典文化嵌入现代生活。01-24
房产次卧空间相对较小，设计上仍以简约为主，用木板打造电视墙，与客厅中的电视背景墙如出一辙。01-23
汽车这些投资包括用于开发即将推出的纯电动Mission E跑车及其衍生车型，投资金额在4.47亿英镑(约合人民币为39.2亿元)。02-07
汽车作为瑞虎家族的新成员，瑞虎8是奇瑞汽车在全球130万瑞虎用户深度体验的基础上，全新开发的首款5/7座SUV。02-07
汽车明年，备受期待的全新奥迪A6L、全新奥迪Q3将陆续在中国市场投放，为用户创造出更多充满惊喜感的驾乘享受。02-07
汽车近日上市的北京(BJ)40系列柴油版分两款车型，分别为北京(BJ)40 2.0TDi手动四驱尊贵版和北京(BJ)40L 2.0TDi手动四驱尊贵版，售价同为15.99万元。02-06
汽车根据联盟首席执行官卡洛斯戈恩去年9月宣布的一项多年商业计划，这6款电动汽车是雷诺-日产-三菱联盟计划于2022年前12款电动车计划的一部分。02-06
汽车MPV产销同比分别下降17.6%和17.1%，交叉型乘用车产销同比分别下降20.4%和20%，SUV产销同比分别增长12.4%和13.3%。02-05
汽车业内专家认为，我国在智能汽车的基础技术领域自主程度很高。但是只有整体的突破才能对汽车的发展起到支撑。02-02
汽车目前国产车始终处于降价的过程中，未来的关税降低只要不是一次到位，渐进性的调整对国内车市短期冲击就不会太大。02-02
汽车尽管未明确中国市场新车数量，但可以肯定的是，凭借奔驰全球最大单一市场的地位，中国势必将成为其新车规划的重点市场。02-02
汽车根据奇瑞的美籍韩裔工业设计中心造型执行总监Steve Eum介绍，奇瑞的全新设计语言为“生 动”，具体设计语言概括为：“静若虎踞 动若急湍”。02-02
汽车价位较低的一款将以路特斯全新铝制底盘打造而来，而另一款将配备新的碳纤维底盘，成为品牌新的旗舰标杆。02-01
汽车1-12月累计销量48408台，同比增长16.4%；国产车型Q50L和QX50全年累计销量29134台，同比增长9%，销量占比超六成。01-31