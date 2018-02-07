《秦始皇和兵马俑》展览在英国召开新闻发布会

西部网讯（通讯员 吴海云）2018年2月6日，英国当地时间上午11：00（北京时间晚上19：00），由陕西省文物局与英国利物浦国家博物馆共同举办的《秦始皇和兵马俑》展览，在利物浦国家博物馆召开新闻发布会，包括中国中央电视台、新华社、英国BBC、ITV在内的共计约40家主流媒体参加了本次新闻发布会。

新闻发布会由英国利物浦国家博物馆馆长大卫·弗莱明先生（M.David Fleming）主持，展览部主任菲欧娜·菲莉珀特女士（Ms.Fiona Phipott）向媒体来宾介绍了展览的基本情况。经过中英双方三年的精心筹划与认真准备，再通过两周的布展，2月5日晚全部展品上陈就位。值得一提的是，目前本次展览预售门票已经近12万张，创出该馆特展的预售票记录。随后，中英双方记者团提前参观了本次展览。中方布展组参加了新闻发布会，并与英方共同解答部分记者针对本次展览文物展品的提问。

《秦始皇和兵马俑》展览将于2月8日在英国展出

此次展览的参展展品共125件（组），其中120件（组）为文物展品，5件（组）为辅助展品，其中一级品24件（组），占文物展品总数的20%。分别来自于秦始皇帝陵博物院、陕西历史博物馆、陕西省考古研究院、咸阳博物馆、凤翔县博物馆等陕西13家文博单位。

本次《秦始皇和兵马俑》展览将于2月8日举办展览开幕式，2月9日正式对公众开放，计划于10月28日闭幕。

编辑： 刘璞华