家装公司签完合同又要加价 西安工商协商退款

1月23日，网友反映西安盛腾家装公司签完合同又加价。

西部网讯 西安团结西路路灯缺失亮度暗、西安盛腾家装签完合同又加价、洛南县太白岔村拉矿车扬尘污染严重……2月6日，西安市工商局、西安市市政公用局、洛南县政府办等10个党政相关单位回复了17条西部网网友留言。

洛南县太白岔村拉矿车扬尘污染严重

道路将于2018年内修复

2017年12月12日，网友“村民”反映：洛南县石门镇太白岔村拉矿车没日没夜地跑，路上尘土飞扬，直接飘到屋里，土沫太大了，希望领导能够重视！

洛南县石门镇人民政府回复：经调查，网友反映的涉事矿山企业为鑫隆矿业有限公司，主要开采硅石矿，一切开采手续齐全。产生扬尘的路段主要位于7组境内，5组境内有一小段。该路段总长3公里，属于土路。由于村上没有资金，一直未硬化，致使在行车及群众通行时“晴天一身灰，雨天一身泥”。

太白岔村属于贫困村，镇上已将该路段的水泥硬化工程列入2018年的国开行贷款基础设施建设规划，县交通局已经做好了设计。石门镇政府正在对2018年全镇基础设施建设项目进行招标，2018年该路段将得到彻底修复，水泥硬化到位。

男子假冒驾校教练骗取学员学费

公安机关已立案

1月29日， 网友“小周”反映：2017年12月份在程鹏驾校一姓张教练处报名考驾照，一共交了7800元，他说会给我安排考试，并且承诺保过。但收钱后，打电话就不接了，就说他不方便，也不给退费，希望有关部门能帮我处理。

西安市机动车驾驶员培训管理中心回复： 2018年1月31日我中心工作人员联系鹏程驾校校长，称张某某非本校工作人员，是以驾校名义非法招生，并未将学员学费交与驾校，未开具票据。

张某某属于冒用驾校名义进行的非法诈骗活动，严重侵害了学员及鹏程驾校的利益。鹏程驾校为维护自身名义，协同学员去公安机关报案，公安机关已经立案。

编辑： 沈晓芳