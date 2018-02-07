延安市第五届人民代表大会第三次会议隆重开幕

西部网讯 新时代开启新征程，新作为谱写新篇章。2月6日上午，延安市第五届人民代表大会第三次会议在枣园宾馆开幕。

大会主席团常务主席徐新荣、姚靖江、冯振东、严汉平、阚延军、白小平、彭安季、杨东平、庞辉在主席台前排就座。在主席台就座的还有薛海涛，主席团其他成员，市委、市人大常委会、市政府、市政协、延安军分区、市法院、市检察院、革命纪念地管理局、延安职业技术学院、中省驻延有关单位的领导同志和市上部分老同志。

本次大会应到代表320人，当天实到代表294人，符合法定人数。

9时整，主持会议的姚靖江宣布市五届人大三次会议开幕。全体起立，高唱国歌。

市长薛占海代表市人民政府向大会作政府工作报告。报告指出，2017年，是延安转型发展、追赶超越进程中极不平凡的一年。在市委的坚强领导下，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，全力推进“转型升级十大产业项目”“基础设施十大建设工程”和“人民幸福十件实事”，经济社会发展态势良好，实现本届政府工作的良好开局。

报告指出，今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我市将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实中央经济工作会议、省委十三届二次全会和市委五届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，全力打好精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险三大攻坚战，统筹做好经济社会发展各项工作。主要预期目标是：生产总值增长8%左右，全社会固定资产投资增长10%左右，地方财政收入增长8%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.5%和9%左右。

薛占海在报告中明确了2018年十个方面重点工作任务：继续加快经济结构调整，推动经济高质量发展；大力实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化；加快文化旅游产业发展，促进现代服务业提档升级；发挥区位和资源优势，加速释放区域经济发展新活力；狠抓重大项目建设，努力促进固定资产投资增长；加快新型城镇化步伐，彰显革命圣地新形象；凝聚强大合力，坚决打赢脱贫攻坚战；坚决打好污染防治攻坚战，全面提升环境保护和生态文明建设水平；深化改革扩大开放，加快构筑发展新高地；优先保障和改善民生，不断提升人民群众幸福感获得感安全感。

薛占海在报告中还公布了2018年全市要重点办好的“民生十件实事”。一是实施棚户区改造3.2万套；二是改造老旧小区5个；三是新扩建市区学校15所、幼儿园12所；四是完成市中医医院迁建和精神病专科医院建设，启动新区妇女儿童医院建设；五是建设延安新区全民健身运动中心；六是新建、改扩建社区卫生服务中心9个；七是实施便民服务工程，建设一批城市便利加油站、果菜超市和停车场（楼）；八是实施畅通延安工程，建设城市道路连接线5条；九是推进“厕所革命”，新建改造旅游厕所95座、城区公厕63座、县城公厕108座；十是分区域建设3个殡葬吊唁场所。

会议还审查了关于延安市2017年国民经济与社会发展计划执行情况和2018年国民经济与社会发展计划草案的报告、关于延安市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告。

编辑： 钟莹