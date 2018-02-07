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漫画丨中欧班列拉年货 串起东西交汇的年味

时间：2018-02-07 09:56:37  来源：西部网-陕西新闻网  作者：庄敬平

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漫画丨中欧班列拉年货 串起东西交汇的年味

在西安西站新筑集装箱中心站货场内，来自遥远异国的美食搭乘中欧班列从欧洲抵达西安各大进出口直营店和超市卖场，在新春佳节到来之际丰富着广大市民的年夜饭餐桌。

西部网讯（通讯员 庄敬平）法国红酒、新西兰牛奶、爱菊米面油……1月1日至2月6日，西安局集团有限公司西安西站新筑集装箱中心站货场内，来自遥远异国的美食搭乘中欧班列从欧洲抵达西安各大进出口直营店和超市卖场，在新春佳节到来之际丰富着广大市民的年夜饭餐桌。

编辑： 刘璞华

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