榆林交警服务窗口将搬至市民大厦 2月22日试运行

西部网榆林讯（记者 李明）2月6日下午，记者从榆林市交警支队了解到，榆林交警支队服务窗口——互联网交通安全综合服务平台将搬迁至榆林市民大厦，2月22日（正月初七）启动试运行。
据了解，位于原政务服务中心的榆林市交警支队服务窗口，从2月8日起将不再办理相关业务。原有业务将从2月22日（农历正月初七）起，在新址榆林市民大厦启动试运行办理。3月1日起正式对外服务，期间具体业务可咨询0912－3288166。
榆林市民大厦位于榆林城区文化南路与泰安路交汇处，是榆林市政务服务中心新址。根据此前召开的榆林市级单位进驻政务服务大厅工作动员会要求，市民大厦将进驻市级单位41家，涉及行政许可212项，公共服务事项253项；进驻中省驻榆单位3家，涉及行政许可6项，公共服务事项6项。
此外，记者从榆林市公交公司了解到，为了方便市民到政务服务中心新址办理业务，公交公司在18、19、20路三条公交线路中设置了“市民大厦(市政务服务中心)”站点，办事群众可选择公共交通出行。
编辑： 彭芬
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