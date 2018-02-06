男子急于还钱饮料瓶中藏毒 被西安民警抓获

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 胡浩）近日，在西安火车站的出站口，民警在对一名可疑男子搜查的时候，竟然发现了毒品。
今年一月下旬的一天下午，刘某正提着行李从西安火车站出站口出站。当时已经掌握线索的民警，早已将他盯上了。
西安铁路公安处西安站派出所民警谷勐：“刘某从境外吞食了50多粒毒品海洛因在体内，他乘坐火车期间分两次把毒品排出了体外。我们从刘某身上查获了毒品海洛因345克。”
1988年出生的湖南籍男子刘某从境外途径昆明，将毒品运到西安。为了逃避警方打击，获取非法利益，他在将毒品排出体内后，又想了一招。
西安铁路公安处西安站派出所民警谷勐：“正常的饮料瓶，这里面是有液体的，但是我们从嫌疑人背包里搜出来的饮料瓶，没有任何的液体，然后里面放的是固体，摇起来还有声音。”
行李中的两个饮料瓶十分可疑，经过民警多次盘问，刘某承认这饮料瓶里装着的颗粒物，正是毒品海洛因。
西安铁路公安处西安站派出所民警谷勐：“该男子在湖南老家的时候，欠了一部分钱，想急于还钱。然后他加入了一个陌生的QQ群，就说是可以赚钱。”
就这样为了赚钱，刘某就铤而走险跑到了境外，借运送毒品来获取非法利益。而就在前不久，另一名嫌疑男子罗某也跟刘某一样，将毒品藏在了饮料瓶里，可最终也被火眼金睛的西安铁路民警在西安火车站的出站口给抓了。
西安铁路公安处西安站派出所民警谷勐：“从罗某身上查获毒品海洛因329克，这两起案件一共查获毒品将近670余克。”
编辑： 张娟
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