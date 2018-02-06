女子花两万批发玩具欲赚点钱 谁料大部分都是坏的

丁女士本想年前把这些玩具卖了赚些钱，然而现在这大量的玩具只能堆放在西安引镇的家中。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 田啸天）西安的丁女士花了两万块从一名男子手里批发了一批玩具，打算过年前好好挣点钱。谁料现在这批玩具却想卖不敢卖，只能放在自己家里。
丁女士：“半个月前，我亲戚给介绍说有个人能批发玩具，按吨称重算。我想着处理便宜，拿回来可以挣点钱。有遥控车、飞机还有写字板等东西，称重一吨多，花了两万块。”
丁女士本想年前把这些玩具卖了赚些钱，然而现在这大量的玩具只能堆放在西安引镇的家中。
丁女士：“七八个人都来退货，都是充不上电。”
不是一两个顾客买的玩具出现问题，这一下丁女士和家人心里犯了嘀咕。
丁女士家人刘先生：“把这玩具弄回来为了挣钱，结果只能搁到屋里，卖也没法卖，一卖村民就找来了，良心上也过意不去。这些玩具大部分都是坏的，十个有九个都是坏的，卖不成。要么电池坏，要么充电充不上，啥情况都有。充电器没反应，指示灯就不亮。”
当着记者的面，丁女士和刘先生随机挑选了几个玩具进行了实验，多个玩具都是充电器灯不亮。
丁女士家人刘先生：“要么遥控好着，车没反应；要么车亮着，亮一下又不亮了。问题挺多。”
随机抽查了十来个玩具，都是存在这样那样的问题。
丁女士：“当时就没让我试。他手上拿了几个拆开的试了，就没让我随便挑着试。”
一堆玩具成了样子货，对方也没个明确的说法，这让丁女士和家人是特别的闹心。
丁女士的家人刘先生：“当时也没仔细看，上边都是英文标志，人都认不得。也没有中文标识，不知道是哪个国家生产的。”
这些玩具中，有些包装无任何中文标识，有些没有说明书，那这样的货源，不得不让人怀疑。随后，在西安锦业路一水果店铺，卖该批玩具男子的妻子是这样说的。
男子的妻子：“人去进货了，不知道啥时候回来。不要跟我说，该跟谁说跟谁说，当时收钱是我，但说事的不是我，对不对？当时就说的是玩具厂每年清库的玩具，要是好货就不能按吨位算，你现在查西安哪个卖玩具是按吨位算？”
记者：“那玩具也得能用啊。”
男子的妻子：“咱俩没啥说的。”
不得已，丁女士随后又给卖她玩具的男子打去了电话。
丁女士：“你说这事，咋解决么？”
卖玩具男子：“外面人多，听不清，闲了打电话。”
没说几句话，该男子就挂了电话。目前，丁女士也是向工商部门进行了投诉。
编辑： 钟莹
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