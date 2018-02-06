市民住新家仅两月家门被贴诅咒字符门锁被灌胶 谁干的

王女士家门被贴满了诅咒辱骂字符。

想进门实在没办法，王女士只能找开锁公司帮忙.

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 陈志恺）昨天（2月5日）晚上家住西安长安区的王女士遇上了气愤事，她刚回家一看门上的东西，整个人差点被当场气晕。

王女士：“门被灌得满门是胶水，都流到下面了，到处都是胶水，门上还有踹的脚印。”

王女士：“门上贴了一大张白纸，上面全是侮辱诅咒，骂我是贼之类的。”

就这还没完，等王女士开门的时候，情况更不对劲了。

王女士：“门锁钥匙插不进去，锁眼里全是胶。”

想进门实在没办法，王女士只能找开锁公司帮忙，折腾了一大圈，门锁被撬得七零八落，换了新锁这才进了门。王女士说她搬进长安区明威橡树湾这套新房才两个来月，人生地不熟也没啥邻里矛盾，突然遭遇这样的事情，实在想不通。

王女士：“昨天晚上门就这样一直敞开着，我们非常气愤，一晚上都没睡，都是坐着。”

王女士丈夫：“这个小区没住多少人，跟邻居也没发生啥矛盾，门上贴纸条，锁芯灌胶水，我们非常气愤。”

王女士亲属：“心理特别阴暗的人才能干出这种事。”

王女士：“大过年的做这样的事，有什么话就不能当面说，当面解决，这就是典型的欺负人。”

王女士说她搬进新房前确实与其他人有点小矛盾，但这回在门上动手脚的到底是谁，暂时不好确定。出事后，王女士向韦曲派出所报了警，民警正在对此事进行调查处理。

编辑： 钟莹