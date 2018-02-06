灞河惊现多只死亡水鸟 工作人员：已排除疫情可能

灞河惊现多只死亡水鸟，工作人员已排除疫情。

灞河惊现多只死亡水鸟，工作人员已排除疫情。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 佘燕峰 李凌风）一位在灞河边遛弯的热心市民反映，说是在灞河边上看到多只死鸟，这是怎么回事呢？

市民：“我看是比较大的水鸟，死了好几个，而且离得比较近，我觉得有问题。”

记者：“下午的六点半左右，我们来到了西安市东郊灞河西路上一个观景台的旁边，按照知情者的指引，我们在河边发现了好四只已经死亡了的水鸟，大约是在50米的距离里，像这一只，我们刚刚从水里捞上来的，应该是一只野鸭。目测并没有任何的外伤，那这死亡原因究竟是为什么呢？”

四只水鸟，大小不一，并不是同一个品种，而且水泡的程度也不太一样。能确认的品种有野鸭和鸬鹚，身上都没有明显的外伤，那是不是遭遇人为捕猎或者难以承受最近这样的寒冷天气呢

工作人员：“这个应该是鸟类的自然死亡现象，有吃错了东西的可能，也有天气原因，肯定不是疫情方面的问题，因为不是一个品种。”

记者在周边也大致检查了一下却并未见到有其它死鸟情况的出现，为何这几只鸟会集中在一个区域，相互之间的距离也就只有十米左右。

工作人员：“那里处于一个水流区域，有可能是别的水域，被慢慢的冲到了这个地方。”

编辑： 张娟