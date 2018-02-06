周至多辆私家车停靠荒地 警方发现竟在聚众赌博

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 胡镜 林强）前几天，西安周至县公安局的民警发现，很多人躲在荒地里进进出出，随后的发现让民警大吃一惊。
今年2月1日，周至县公安局的民警在巡逻中发现，当地富仁镇渭丰村周围，有人在荒地秘密活动。
随着搜索的进一步深入，警方发现在空地处停靠了大量私家车，这一现象更加反常。
周至县公安局治安大队大队长李长宏：“我们判断这里应该在聚众赌博。”
为了搞清楚情况，民警迅速缩小了包围圈。
现场地形很复杂，我们最后抓了十五个人，另一队人在抓人的时候，发现有几个人从渭河游泳跑了。
当然，有不承认的，也有承认的。
随后，民警找到了这个赌博窝点，这个用篷布遮掩的空房里，地上铺了一条红地毯，周围还摆着很多小凳子，据警方介绍，这里参赌人员多达四五十人，他们是用摇骰子，猜单双的方式进行赌博。
周至县公安局治安大队副大队长李宏保：“押注从一百到几千不等，一局金额几万元，而且一局非常快。”
记者：“我手里的这张纸就是民警在赌博现场所发现的，这上边的内容根本看不懂，正反我都看不懂，就和天书一样，但上边的内容对于参赌人员来说，就和秘籍一样。”
周至县公安局治安大队民警赵靖：“这个是宝路，就是每一局输赢的记录表，比如这个，这一局都是单赢，他们就画得圆圈，他们根据这个推测规律，押单双。”
在抓获的十五人当中，其中6男3女因涉嫌聚众赌博，已被刑事拘留。
编辑： 张娟
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