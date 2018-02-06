西安男子花六千买的手机到手已脱保，原来是水货。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进）快过年了，辛苦打拼了一年的小伙小宁为了犒劳自己，昨天（2月5日）购买了一部苹果7Plus手机。隔天查询，这部手机居然已经过了质保期，这让小宁怎么也开心不起来。

小宁：“我在雁塔北路鹏博大厦A座10楼A1007室买的，花了六千块钱。”

小宁是个细心人，而且六千元也不是小数目。手机刚到手，小宁抓紧调出手机相关序列码到苹果中国官方网站进行查询，这一查，还真查出问题来了。

小宁：“本来苹果手机有一年的保修时间，但是我在苹果的官网上查完之后，发现我这手机已经过保了，已经被别人激活过了。”

苹果中国官网的查询界面上，通常手机在保修期内会显示具体的保修到期时间。可小宁的序列号对应的查询界面，却没有任何关于保修时间的显示。

苹果官方客服工作人员：“如果说没有过保的话，上面会有具体的日期。现在没有任何日期提示，说明已经过保了，也就是说它被激活已经超过一年了。”

在进一步查询之后，记者发现，小宁这部手机对应的序列码在苹果中国官方网站上还显示为消费者权益法不适用，括号里还显示有“国外购买”的字样。

苹果官方客服工作人员：“说明你这个是国外的一个设备，也就是说，像消费者权益法是不适用的，也就是说涉及到维修的话，您在国内可能是没有办法维修的。”

换句话说，小宁这部手机并非中国官方渠道销售。工作人员表示，如此情况，小宁手机不能享受中国地区一年质保，已经无关激活日期，而是手机来源的问题了。

小宁：“他们一直给我说这是国行手机，我也不知道这是外国的手机。要是知道我肯定也不会买，然后我过去找他退，他们也不退。”

在这家西安市碑林区益新电子产品经营部内，工作人员承认卖给小宁的苹果手机是美国版。工作人员坚称已经告知小宁，但小宁予以否认，至于这所谓的美版苹果手机，工作人员的解释也很直白。

西安市碑林区益新电子产品经营部工作人员：“简单来说就叫水货。”

一般通常把非官方销售渠道，甚至是未经国家海关部门依法税收，而在国内市场流通的商品称之为水货。工作人员坚持不予退款，小宁只好将此事反映给了辖区工商部门。

西安市工商局碑林分局火炬路工商所工作人员：“你这个手机是不是国行手机？”

西安市碑林区益新电子产品经营部工作人员：“这个不是。”

西安市工商局碑林分局火炬路工商所工作人员：“这个不是国行，那是啥手机？”

西安市碑林区益新电子产品经营部工作人员：“这是全球购，全球购就是美版手机。”

西安市工商局碑林分局火炬路工商所工作人员：“美版手机，谁允许你在这儿卖了，你把你报关手续拿出来，有没有中文标识，你拿来给我看。”

面对执法人员的质问，店里的工作人员选择了沉默以对。随后工商执法人员对这家店开具了询问通知书，并要求其接受进一步调查。

编辑： 张娟