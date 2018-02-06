孕妇小区门口临盆 保安和出租车爱心接力送其去医院

视频截图
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙）1月26日凌晨三点多，一名女子在西安浐灞1号小区门口突然临盆，幸好遇到了正在值班的保安金师傅。
金师傅：“女子过来就直接蹲在那了，说是快要生了。”
当时门口还有女子的家人陪伴，不过可能是事发突然，一家人都懵了。
金师傅：“当时都不知道该怎么办，我看孩子的头都出来了。然后就赶紧把大衣脱下来了。”
孕妇即将临盆，此时周围的保安也赶到现场。当时正是大雪天，保安们做出了同一个举动。
金师傅：“当时大家都把大衣脱下来，然后也没多想，就给她挡着风。我怕孩子掉下来了，然后就给她垫在地上。”
寒风中，保安们的大衣成了一道屏障，为孩子挡风遮雪。此时一辆出租车被拦停，又开始了另一场接力。
金师傅：“当时就是在车上生的，到门口了，我们推车进去的。”
孩子最终生在了车上，还是个女孩，目前母女还在医院休息，不便打扰。不过家人还是对这场生命接力的保安和出租车司机表示了感谢。凌晨的大雪夜，虽然过程曲折，但是结果圆满，金师傅说自己放心了。
金师傅：“没事就好了，这也是件小事，我也放心了。”
编辑： 钟莹
娱乐一脸酷帅的表情，菱角分明，瘦成了尖下巴，而助理却笑得花枝烂颤，将头歪过去靠在周杰伦身上，和周董耍酷的画面格格不入。02-06
娱乐感动不一定流泪，感情还一样率真。我的岁月，如影随心……”照片中，六人亲密搂肩露出灿笑，满满的少女感。02-06
娱乐付辛博写到：“从今以后，你们就是我的世界，母女平安”。一家三口恩爱幸福，令人羡慕。2017年8月24日，付辛博与颖儿公开恋情，12月12日公布怀孕。02-06
娱乐鹿晗突然转发一条电竞俱乐部的微博称：“以后就是战友了，加油加油”，引起了网友的关注。”但是从一个业余玩家到组建电竞俱乐部，鹿晗这次跨界的步子迈得有点大。02-06
娱乐适当的修身剪裁彰显少年独有的英气风范，软萌系小狗外套更是乖巧十分，精致而分明的五官在夜晚的衬托下愈发撩人，魅力难挡。02-06
娱乐黄渤的蜡像自2月5日开始就会在北京杜莎夫人蜡像馆展出，前来游览的朋友们说不定还能偶遇黄渤老师在与自己的蜡像自拍。02-05
娱乐2018年2月3日，北京，李沁现身机场。02-05
娱乐据悉，电影《红海行动》已定档2018大年初一，这部由海清搭档张译、黄景瑜、杜江等实力派联袂主演的现代化海军题材影片。02-05
娱乐谢娜转发了这条微博，“杰爸，以后我们仨姐妹请多多关照。”恩爱满满，令人羡慕。02-02
娱乐2月1日凌晨，冯小刚分享了自己画的一件橘色羽绒服，并幽默配文：“年根儿了，降温，天儿冷，画件羽绒服取暖。”02-02
娱乐青年演员Angelababy（杨颖）被授予VisitBritain英国旅游局友好大使、英国大使馆文化教育#EnglishisGREAT#推广大使称号。02-02
娱乐此次苗苗搭档于朦胧主演的《青春抛物线》也以排球竞技为主题，苗苗“接力”小鹿纯子，饰演乐观的排球少女易安乐。02-02