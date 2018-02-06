孕妇小区门口临盆 保安和出租车爱心接力送其去医院

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西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙）1月26日凌晨三点多，一名女子在西安浐灞1号小区门口突然临盆，幸好遇到了正在值班的保安金师傅。

金师傅：“女子过来就直接蹲在那了，说是快要生了。”

当时门口还有女子的家人陪伴，不过可能是事发突然，一家人都懵了。

金师傅：“当时都不知道该怎么办，我看孩子的头都出来了。然后就赶紧把大衣脱下来了。”

孕妇即将临盆，此时周围的保安也赶到现场。当时正是大雪天，保安们做出了同一个举动。

金师傅：“当时大家都把大衣脱下来，然后也没多想，就给她挡着风。我怕孩子掉下来了，然后就给她垫在地上。”

寒风中，保安们的大衣成了一道屏障，为孩子挡风遮雪。此时一辆出租车被拦停，又开始了另一场接力。

金师傅：“当时就是在车上生的，到门口了，我们推车进去的。”

孩子最终生在了车上，还是个女孩，目前母女还在医院休息，不便打扰。不过家人还是对这场生命接力的保安和出租车司机表示了感谢。凌晨的大雪夜，虽然过程曲折，但是结果圆满，金师傅说自己放心了。

金师傅：“没事就好了，这也是件小事，我也放心了。”

编辑： 钟莹