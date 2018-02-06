渭南贫困村“爱心超市”全覆盖 提振贫困户脱贫精气神

渭南市498个贫困村和123个乡镇（街道办），目前都已设立“爱心超市”。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 孙华林 孙挺 杜鹏）渭南市498个贫困村和123个乡镇（街道办），目前都已设立“爱心超市”，实现全市贫困村“爱心超市”全覆盖。

记者最近在合阳县黑池镇黑东村“爱心超市”看到，这里日常生活用品齐全，与超市一样实行分类摆放，明码标价。王天民等40多名贫困户手持村上专用积分卡，自由兑换所需生活用品。

合阳县黑池镇黑东村贫困户王天民：“我给咱们村这个广场栽树，打扫卫生，在这会议上提一些问题等积的分，我得了18分。在我们这个爱心超市里，我给我买了两把挂面、食盐。我还准备过了年再增加3亩椒树，那因为我想脱贫，真的想脱贫。”

黑东村“爱心超市”实行积分卡管理制度，贫困户在发展产业、孝亲敬老等12项考核中，通过劳动可以得分，公示如无异议后，在每月28号到29号可以在爱心超市里用积分兑换生活用品。

合阳县黑池镇黑东村第一书记王锋：“咱们这个超市完全是以超市的标准来打造的，按贫困户积下的分数，一分一块钱这样的等价兑换，极大地激发了贫困户的内生动力，有效地解决了贫困户的等、靠、要的思想。”

据了解， 渭南市目前实现贫困村“爱心超市”全覆盖，通过政府购买服务、村电商服务站或代销点有偿代理等形式，面向建档立卡贫困户、低保户、特困户等贫困群体开放，同时实行积分兑换制，激发贫困群众脱贫攻坚内生动力，鼓励他们凭着勤劳双手实现脱贫致富。

编辑： 张娟