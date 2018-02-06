榆林榆横工业大道发生一起交通事故 致3人死亡

西部网榆林讯（记者 李明）今天（2月6日）下午3点多，榆林市榆横工业大道横山区波罗镇芦草梁十字路口，发生一起交通事故，造成3人死亡。

据了解，该起事故是由西向东方向行驶的半挂车与由北向南方向行驶的小轿车碰撞造成的，车内三人当场死亡。

记者从现场的知情人处了解到，小轿车与半挂车相撞后起火，3名遇难者当中有一个小孩。

目前，事故原因及相关善后工作正在进行当中。

编辑： 张娟