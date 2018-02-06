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西安地铁扫码进站客流升至18% 将新增40台扫码闸机

时间：2018-02-06 17:58:17  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鄢山宇

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西安地铁扫码进站客流升至18% 将新增40台扫码闸机

西安地铁开通手机扫码乘车功能已经一个多月了，扫码进站的乘客也越来越多。方便乘客出行，近期西安地铁将陆续新增40台扫码闸机。

西安地铁新增40台扫码闸机，近期将陆续投入使用。

西安地铁新增40台扫码闸机，近期将陆续投入使用。

西部网讯（记者 鄢山宇）西安地铁开通手机扫码乘车功能已经一个多月了，扫码进站的乘客也越来越多。为方便乘客出行，近期西安地铁将陆续新增40台扫码闸机。

据统计，这一个多月来西安地铁已经发出了近180万张电子卡，累计交易次数近700万人次，扫码进站乘客占总客流的18%。许多乘客表示自从有了扫码通道他们基本上都不带卡片乘地铁了，也有部分乘客希望能多增加一些扫码进站的闸机口，快速出行。

为提高乘客进出站速度便捷出行，西安地铁将在北大街、小寨、北客站等年轻乘客、外地游客较多的站点增设40台扫码闸机，近期将陆续投入使用。

编辑： 王凯康

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