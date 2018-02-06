陕西市场主体日均登记2217户 汽车制造等新业态迅增

西部网讯（记者 熊惠玲）2月6日，记者从省工商局获悉，2017年以来，陕西省工商和市场监管系统持续深化商事制度改革，不断优化和改善营商环境，全省生物医药、汽车制造、健康养老等新产业新业态市场主体增长迅猛，每个工作日平均登记市场主体2217户。
全省累计实有市场主体达235.53万户
截至2017年12月25日，全省累计实有市场主体235.53万户，同比增长11.49%，注册资本（金）总额达到7.15万亿元，同比增长36.49%。2017年，全省新登记各类市场主体55.19万户，同比增长42.79%，创商事制度改革以来最高增速，高出全国平均增长水平26.22个百分点，新登记市场主体户数全国排名第15位，与上年同期相比上升1个位次。
其中，新登记内资（非私营）企业7636户，同比增长53.92%；新登记私营企业14.48万户，同比增长41.39%；新登记外资企业650户，同比增长34.85%；新登记个体工商户38.41万户，同比增长43.67%；新登记农民专业合作社1.48万户，同比增长30.29%。
市场主体发展活跃度趋强 新产业新业态增势迅猛
2017年，全省市场主体活跃度指数为23.43%。其中，企业活跃度指数为23.07%，同2016年相比上升3.92个百分点。
从市场主体活跃度市（区）表现看，西安市、西咸新区、韩城市、渭南市市场主体活跃度指数均高于全省平均水平，分别为29.58%、25.15%、24.43%、23.76%，市场主体创新创业活力趋强，投资热情高涨。
2017年全省新登记企业15.31万户，同比增长41.94%，新增注册资本金1.45万亿元，同比增长74.88%。新登记企业增速高于全国平均增长水平32.07个百分点，新登记企业户数全国排名第15位，与上年同期相比上升3个位次。
2017年全省生物医药、汽车制造、健康养老、新能源、新材料、文化教育、3D打印等新产业新业态市场主体增长迅猛，同比分别增长121.43%、109.76%、108.48%、90.14%、88.60%、61.28%、68.35%，远高于全省新登记市场主体平均增长水平。
2017年全省每万人拥有市场主体617.76户，比2016年增加88.94户；每个工作日平均登记市场主体2217户，比2016年增加677户，市场投资创业热情高涨。
编辑： 熊惠玲
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