老赖欠款21万却开宝马 今被莲湖法院拘留15日

莲湖区法院执行局工作人员将“老赖”李某国在其家中拘留。

法院执行人员在搜查时发现“老赖”家中有宝马车一辆。

西部网讯（记者 李媛）开宝马却当起“老赖”，在外欠款21万不还。今天（2月6日），莲湖区法院执行局工作人员将老赖李某国在其家中拘留。

2012年8月，52岁的李某国承包了米脂县金泰化工厂罐廊工程，并将工程中钢结构的劳动安装分包给了河南省舞阳县小伙池占红，双方约定劳务费用70万元。之后池占红带领30多人自2012年9月到2013年5月完成了钢结构的安装，李某国支付了45万元，2016年4月前支付4万元，但仍欠21万元。

此后，李某国不见面也不接电话，同年7月，池占红向莲湖法院起诉。法院在公开开庭审理时，李某国也不到庭而法庭缺席审判。同年12月，莲湖法院做出一审判决：在判决生效后10日内由被告李某国支付原告池占红劳务费21万元。该判决生效后，被告李某国仍没有自觉履行人民法院生效判决书。

2017年1月16日，申请人池占红向法院申请强制执行。随后，莲湖法院向被执行人李某国发出了执行通知书及报告财产令。但李某国仍无动于衷，一直逃避。在这期间，李某国因债务抵账获得一辆宝马车，并将车过户在其妻子名下逃避法律制裁。同年12月13日，莲湖法院依法将被执行人李某国纳入失信名单。

2018年2月6日，莲湖法院依法采取强制措施，将被执行人李某国司法拘留15日。