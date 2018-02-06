西安新城区办特色年货会 设精准扶贫销售区

西部网（记者 熊惠玲 实习生 梁筱怡）红薯粉条、猕猴桃、木耳、香菇……品类丰富的各类土特产吸引了众多市民采购，今天（2月6日）上午，新城区明智汇第一界春节年货市集正式开集，此次年货节将持续到正月十五结束，每日开市时间为早十点至晚七点。

年货节上，展销的既有石头馍、红薯粉丝、香椿、柿子醋、红枣等土特产及农副产品，还有喜庆花灯展、民间非遗文化展等文艺演出活动，可谓年味十足。

“刚买了两箱红枣为过年做准备，家里可以做甜饭用。”市民李津告诉记者，逛年货会买东西倒是其次，最大的感受就是体味年的氛围，“很多产品我看都是来源于贫困地区的贫困户，价格也很实惠，既可以满足市民消费，又能帮贫困户们增加收入，真的很不错。”

来自眉县的陈磊，利用此次活动来卖家里的猕猴桃，2017年11月的猕猴桃，刚刚冷藏了一个月，每盒38元，询问的人还不少。“我们平时主要是通过微信、网络和朋友介绍来进行销售，没有限下的销售渠道。这次年货节是个好机会，希望能够有个好销量。”

丹凤县的村民刘倩带着自家自产自销的红薯粉条、木耳和香菇，在本次年货节特别设置精准扶贫销售区销售特产，她家的全手工红薯粉条每斤16元，木耳和香菇是每斤40元。“这些农产品都是自家平时吃的，这次的年货节让我们家的产品走出大山，也让我们有了一个好的销路。”

据了解，此次年货节是新城区自强路街道将置办年货的传统习俗与全市脱贫攻坚工作结合，通过地区重点项目搭建平台，帮扶困难群众“唱戏”的模式，创新扶贫思路和模式。

本次年货节特别设置精准扶贫销售区，邀请蓝田县普化镇农副产品、土特产生产厂家以及结对帮扶困难户入驻，集中展销蓝田县特有的土特产、农副产品、手工艺品，帮助困难户拓宽增收渠道，借力推进探索扶贫富民产业新思路、新路径。截至目前，该区域年货已销售万余元，帮助贫困户直接增收四千多元。

编辑： 熊惠玲