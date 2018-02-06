春运自助服务"以秒计数" "智能"管理让旅途更便捷

旅客通过自助验证通道。

‌旅客在智能机器人前查询信息。

自助验证通道设备。

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 邹隽喆）今年春运期间，西安北车站预计全站发送旅客达500万人，同比增长58.9%。作为客流量最大的高铁站之一，西安北站通过增加并升级智能化设备，以“智慧”管理应对客流高峰，开启春运“以秒计数”的自助快捷通道。

今天（2月6日）上午，记者在西安北站二楼进站口看到，实名制自助验证通道前，许多旅客根据验证闸机的语音和显示提示，完成人脸识别后进站，整个过程不超过10秒。

旅客：“通过挺快的感觉。”

旅客：“这挺方便的。”

西安北站工作人员周磊：“拿好身份证和车票，最快需要三秒就可以进站。”

今年春运，西安北站增加了17套站内自助验证设备，总数达到了28套，同时通过升级人脸识别功能，大大提高了旅客的进站效率。而分布在西安北站各个点位的10台智能机器人，也为旅客出行提供了便利。

旅客：“北京的天气？”

机器人：“北京 2月6日，多云转阴。零下十一摄氏度。”

这些智能机器人可以为旅客提供购票、乘车、正晚点信息查询、站内导航等服务。车站不少地方还设有自助移动引导显示器，旅客扫描界面二维码后，即可在手机上显示站内电子地图和VR实景图。西安北站还投用了针对老弱病残孕等重点旅客接送站服务管理系统，系统一改以往的接送站纸质化人工填记方式，同样只需要电子化扫描接送人的有效身份证原件和被接送者的车票信息，最快只需2秒即可打印出接送站凭证。

西安北车站客运车间副主任姜涛：“2017年我们增加了宝兰、西成两个客运专线，对我们2018年春运来说增加了60%左右，随着先进设备不断应用，可以说极大的缓解了我们现在职工的强度，对于旅客来说，也能更方便查询到所需要的信息。”

据介绍，西安北站春节前15天预计发送旅客170万人，日均11.3万人。旅客朋友可及时向工作人员了解站内自助服务项目功能，减少旅途奔波和等待。

编辑： 王凯康