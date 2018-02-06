宝鸡交警发布春运道路提示 这些时段路段需关注

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）2018年春运从2月1日开始至3月12日结束，共计40天。为确保大家度过一个快乐、祥和的新春佳节。宝鸡公安局交通警察支队发布春运“两公布一提示”，这些时段路段多关注。

春节前后将迎四次潮汐式出行高峰

2018年春节从2月15日（除夕）起到2018年2月21日结束共7天，高速公路继续实行七座（含）以下小客车免费通行政策。据往年春节期间高速公路流量情况，预测今年春节期间宝鸡市高速公路车流量比去年同期增长3%--5%，分别会在2月14日下午、2月16日上午、2月20日下午、2月21日上午迎来四次潮汐式的出行高峰，届时，宝鸡、虢镇、姜城、凤翔收费站可能出现排队缓行现象，连霍高速西宝段交通流量将达到高峰，连霍高速宝天段和银昆高速宝鸡段交通流量比往常有所增大。

2月16日（正月初一）前往法门寺景区瞻拜祈福群众增加，景区接待游客增多，导致法汤高速交通流量剧增，将出现排队缓行现象，届时公安交警部门将采取劝返等方式对车辆实行临时交通管制，请驾驶人服从交警指挥，安排好出行时间，提前进入景区或者前往太白山、岐山周公庙等周边景区。

春运集中返乡集中在2月1日至2月14日，预判宝鸡市区宝平路段（汽车北站）、宝鸡汽车中心客运站、宝鸡西宝高速出入口 、宝鸡南北火车站交通压力将较为突出，将迎来人流、车流高峰，春节前将是群众集中出行、购物的高峰期，时段将出现在农历除夕前7天，预判宝鸡市区经二路、文化南路、西凤路、汉中路北段、新建路西段、清姜东二路什字、川陕路姜谭路丁字路口等路段、东风路粮油市场、金台大道水果批发市场、人民街市场及等各大超市将会迎来车流、人流高峰，易发生交通拥堵。

2月15至2月21日（农历除夕至正月初六）为春节假期，宝鸡全市各休闲旅游景点将会迎来自驾游、客流高峰。

2月22日至3月12日为春节假期后的集中出行阶段，将会出现学生流、务工流、探亲流叠加形成客流最高峰。

宝鸡市区易拥堵道路预判及分流绕行方案

1、川陕路东侧道路实行半幅双向通行，西侧仍在施工当中，并设有围挡，请过往车辆减速慢行，文明礼让，服从现场人员管理。

2、2017年8月12日起至2019年3月14日，对石鼓西路半幅封闭，实行由南向北单向通行，禁止车辆从滨河大道驶入石鼓西路；石鼓西路北口高峰时段（早7:30-8:30、晚17:30-19:30）禁止车辆左转进入滨河大道。

3、金台辖区宝平路、宝十桥、上塬路、宝鸡西宝高速出入口可能造成拥堵情况，金台交警大队将及时启动分流绕行方案。

4、宝平路春运期间车流量较大，易造成拥堵，经过此路段的车辆，可以选择从中山路文化路北口、汉中路北口、红旗路北口进行绕行。

5、宝十桥东十字大、中型车辆较多，车流量较大，易造成拥堵，经过此路段的车辆，可以选择212宝平路段、蟠龙大道进行绕行。

6、上塬路春运期间车流量较大时易造成拥堵，经过此路段的车辆，可以选择从西关、摩天院路进行绕行。

7、宝鸡西宝高速公路出口春运期间车流量较大，易造成拥堵，经过此路段的车辆，可以选择斗中路、东风路、宏文南路绕行通过人防隧道进行绕行。

8、人防隧道南口通往宝鸡高速路口、金台大道、滨河大道、滨河南路、310国道方向路口车流量较大通行缓慢；高新大道(创新路至新苑路)车流量较大；渭滨大道（天玺路至钛谷路）车流量较大；滨河南路（隧道南口至育才路）车流量较大。高新一路、高新四路、高新五路商业圈周边节假日期间道路出现缓行状态，附近停车场将出现饱和状态。

9、宝冯公路（千河路口至凤翔县交界处方向）车流量较大通行缓慢；310国道（天王镇路段）钓鱼台景区周边道路车流量较大通行缓慢。

10、宝鸡高铁南站在春运期间会出现2月15日（大年三十）之前、2月22（正月初七）日之后、3月2日（元宵节）之后出现“两高一平”状态，即节前、节后乘坐高铁乘客群较高，节日期间较平稳。高峰期间接送乘客的私家车较多，提醒广大私家车驾驶员将车停放在停车场（半小时内免费），乘客尽量乘坐公交车前往市区。

编辑： 王凯康